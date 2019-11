Maltempo | è pieno inverno in montagna | tanta neve tra Alto Adige e Veneto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) E’sulle Dolomiti e in generale sulle montagne dell’e del. Si registrano nuovi accumuli: 5 cm ad Obergeggen, 15 cm a Pennes e 20 cm a Ladurns sopra Fleres. La prossima notte lapotrebbe scendere fino al fondovalle. Questa settimana – ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – “arriverà molta altra“. Ilsta colpendo ilcon un doppio sistema di perturbazioni: si registrano piogge diffuse sulla regione, e a Venezia una situazione eccezionale per i picchi di alta marea. Il centro Arpav di Teolo rende noto che stamani le precipitazioni, con massimi di 20 mm, hanno interessato soprattutto la parte centro settentrionale e orientale del, come il Cansiglio e la costa veneziana. I fenomeni si intensificheranno tra stasera e la prossima notte. Ilè stretto in queste ore da un ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - MALTEMPO: alcune zone d'Italia faranno il pieno di PIOGGIA nei prossimi 10 giorni. G… - Marco23745460 : Avviso: sono previsti lavori di sistemazione stradale nei pressi dell'istituto scolastico Parini a Cassano M. Bravi… - pipposchitt : RT @mattinodinapoli: Maltempo a Napoli, arriva l'«ombrello sospeso» in pieno centro -