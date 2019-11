“Le cose stanno così” Ambra Lombardo alla fine lo dice | il suo rapporto con Gaetano

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Da quando la loro stria è uscita allo scoperto fuori dalle porte del Grande Fratello,e Kiko Nalli sono stati costantemente al centro delle chiacchiere. Un po’ per la differenza di età. Un po’ per la bellezza di, sotto gli occhi di tutti. Un po’ per il nome pesante della ex moglie di Kiko, quella Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne che, seppure in scelta condivisa, forse non ha digerito del tutto l’addio con Nalli. E così non passa giorno in cuibellanon venga affibbiato qualche nuovo amante. L’ultimo flirt attribuito è quello con l’ex gieffinoArena. Finalmente la protagonista di questo ipotetico triangolo amoroso ha deciso di dire la sua su Instagram, forse spinta dalle nuove accuse uscite ieri pomeriggio nel salotto di Barbara d’Urso, dove sono intervenute anche Elena Morali, che avrebbe già visto la foto del bacio, e l’ex ...

Capezzone : Nella sua rubrica del lunedì su @atlanticomag il professor @marco_gervasoni rimette le cose in ordine sul… - CarloCalenda : Andrea fare il giornalista non ti autorizza a dire cose come “tu difendi te stesso io difendo le persone che muoion… - giornalettismo : A novembre succedono due cose: le città iniziano ad addobbarsi a festa e si inizia a diffondere la solita bufala di… -