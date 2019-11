L’Aia ritira la tessera all’arbitra picchiata in campo | interviste tv non autorizzate

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019) “Dopo 15 anni di onorato servizio mi vieneta laperché ho cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sugli arbitri!” Elena Proietti da Terni non fa più l’arbitra. Un anno fa aveva denunciato in tv la violenta aggressione subita mentre dirigeva una gara di Prima Categoria umbra. Il pugno che la colpì in faccia, con relativo procedimento penale, che le ha lasciato danni permanenti a un occhio e a un orecchio, è stato “archiviato”, perché i giudici l’hanno ritenuto un colpo accidentale subito durante una rissa che stava cercando di placare. Ma quellein tv, nondall’Associazione italiana Arbitri, le sono costate il ritiro della. A Proietti la Commissione disciplinare umbra dell’Aia ha contestato la partecipazione a Uno Mattina, Matrix e Non è l’Arena e anche ...

