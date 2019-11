Hillary Clinton | Vorrei abbracciare Meghan Markle e dirle di non mollare | quello

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Vorrebbe abbracciarla e consolarla per tutti i messaggi razzisti e sessisti ricevuti.non sopporta più il modo in cuiviene trattata dai media e sui social network: in diretta radio sulla BBC, l’ex first lady ha affermato che questo tipo di atteggiamento verso di lei è straziante oltre che sbagliato. Il suo istinto materno la spinge a stringerla: “di resistere, di non lasciare che alcune cattive persone la buttino giù. Continua così, faiche credi sia giusto”. Fin dal momento del fidanzamento, secondo la, il tema della razza è stato centrale nelle critiche e negli insulti ricevuti dalla duchessa del Sussex. Ciò che è peggio è che alcuni giornali inglesi danno spazio a questo tipo di messaggi, stampandoli sulle proprie pagine, riportandoli, ...

