Ferrari - A Roma l' ultimo lancio dell' anno

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019)il palcoscenico scelto dallaper presentare la sua ultima vettura. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Louis Camilleri durante una conference call sui risultati trimestrali, precisando che il nuovo moo sarà svelato giovedì 14 novembre. Sarà la quinta auto lanciata quest'dalla Casa di Maranello dopo la F8 Tributo, la 812 GTS, la F8 Spider e la SF90 Stradale. Nessun dettaglio. Camilleri non ha fornito indicazioni sulle caratteristichea nuova supercar emiliana. "Come sapete quest'abbiamo annunciato ildi cinque moi. L'sarà svelato la prossima settimana in occasione di un evento a. Siamo tutti entusiastie prospettive di questo particolare moo", ha affermato l'ad ricordando Universo, l'eventoo scorso settembre a Maranello che ha attirato circa 14.000 appassionati. "Il momento clou ...

clo_roma : @Barbara34041885 Però un evento simile merita il meglio! CHAMPAGNE NO, NEANCHE PAGATA ! ALLORA #FERRARI ?? TUTTA VITA - clo_roma : @Barbara34041885 #Ferrari ?? SEMPRE PRONTO - evangelista1951 : RT @UilmT: Roma. #Fca #Cnhi #Marelli #Ferrari . In corso il coordinamento nazionale #Uilm per discutere della situazione industriale, della… -