Empoli | esonerato Bucchi | il sostituto è a sorpresa

(Di martedì 12 novembre 2019) “L’FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristianed i suoi collaboratori.FC porge al tecnico ed al suo staff i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Si comunica inoltre che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè”. Ribaltone in casadopo gli ultimi risultati veramente negativi della squadra,è sicuramente un buon allenatore ma non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra. Mossa aper il, la panchina è stata infatti affidata a Roberto Muzzi, ex collaboratore di Andreazzoli. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

