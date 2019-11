Emma Stone e Brad Pitt insieme in «Babylon» Sarà il nuovo «La La Land»?

Emma Stone - 31 anni e tanti bellissimi hair look : Emma Stone Emma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma StoneEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hair lookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hairlookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hairlookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hairlookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hairlookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) hairlookEmma Stone, 30 anni in 30 (e più) ...