Bolivia | Morales scappa in Messico | scontri e atti di vandalismo | esercito nelle strade

Bolivia - per Evo Morales la fine politica è iniziata tre anni fa con un referendum : di Diego Battistessa* La polveriera Boliviana è esplosa. La capitale del paese La Paz e la città limitrofa di El Alto sono in fiamme. I sostenitori del Mas, il partito dell’ormai ex presidente Evo Morales, hanno preso possesso delle strade e iniziato una difesa a oltranza contro quello che definiscono un golpe de Estado. Tutto sta succedendo rapidamente, le informazioni sono poche, spesso contraddittorie e molti giornali nazionali oggi sono ...

Bolivia - Cabras (M5s) : “È stato un golpe. Accuse a Morales? La corruzione non è connaturata con una figura come la sua” : “Quello che è accaduto in Bolivia è un golpe, un colpo di stato. Quello che ha spostato l’equilibrio finale delle decisioni è l’esercito che si è schierato contro il presidente Morales. C’è un insieme di azioni di gruppi organizzati legati a particolari classi sociali della Bolivia, che hanno contrastato Morales negli ultimi 13-14 anni assieme all’esercito, alle forze armate e a pezzi degli apparati di ...

Gli errori che la Bolivia non ha perdonato a Evo Morales : La crisi in Bolivia è cominciata dopo che sono emerse irregolarità elettorali e una “chiara manipolazione” nel conteggio dei voti. Leggi

Evo Morales - come ha rovinato se stesso (e la Bolivia) in tre semplici mosse : “Cominciamo con una buona notizia: abbiamo vinto alla prima tornata…”. Questo aveva detto Evo Morales lo scorso 24 ottobre aprendo una conferenza stampa convocata poco prima che il Tse (Tribunal supremo electoral) comunicasse l’esito “definitivo” delle elezioni presidenziali. E assai probabile è che quelle sue parole – pronunciate con trionfali accenti di fronte ad un paese che, da quattro giorni, era in molto scettica ed effervescente ...