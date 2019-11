Allerta meteo rossa Sud | maltempo Centro-Nord Scuole chiuse | Napoli | Lecce e Venezia

Meteo - è Allerta rossa : Matera sott'acqua - tregua solo mercoledì : Maltempo su molte regioni, all'orizzonte ancora tante nuvole nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se mercoledì...

Allerta meteo - pesante avviso di Estofex : la Tempesta Mediterranea flagella il Sud Italia con nubifragi - forti venti - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dalla “Tempesta Mediterranea” sta flagellando il Sud Italia e oggi si estenderà anche alle regioni del Centro-Nord. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. Livello 2 per Sud Italia, Croazia meridionale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania occidentale e parti della Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e ...

Allerta meteo rossa in Calabria : il versante Ionico il più colpito - 170 mm in 12 ore [DATI] : Come anticipato con l’emissione del Messaggio di Allertamento Unificato di ieri, con Allerta rossa su gran parte della Calabria, dal pomeriggio di ieri il territorio regionale è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti: lo rende noto Arpacal. La zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata il ...

Meteo - Allerta rossa nel sud Italia : Il maltempo che sta colpendo oggi le regioni del sud proseguirà anche nella giornata di domani e si estenderà anche ad altre regioni del centro e del nord, come segnalato dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile. I fenomeni Meteo previsti potrebbero determinare "delle criticità idrogeologiche e idrauliche". Nelle prime ore di domani sono previste raffiche di burrasca nei settori meridionali di Puglia e Campania e nel nord-ovest della ...

Maltempo Sicilia : Allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta meteo per la Tempesta Mediterranea - FOCUS sulle prossime 24 ore : venti fino a 170 km/h e onde alte 10 metri : Allerta Meteo – La “Tempesta Mediterranea”, da giorni annunciata, è oramai una realtà sul Sud Italia. Una imponente e irruenta discesa di aria fredda subpolare nel cuore del territorio caldo nordafricano, sta sollevando imponenti masse di aria calda dal territorio libico che, con virulenza, si spingono lungo l’ascendente depressionaria intorno a un minimo al suolo in risalita dal Mar libico e che va approfondendosi verso ...

Allerta meteo - vento forte e temporali : a Napoli chiusi scuole - parchi e cimiteri : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22...

Allerta meteo Calabria - RFI : possibili modifiche alla circolazione dei treni sulla Jonica e sulla Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale : In base al Bollettino Meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, per le abbondanti piogge previste per la giornata di domani, 12 novembre, ci saranno possibili modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Reggio Calabria Centrale – Catanzaro Lido, Catanzaro Lido – Crotone – Sibari e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Previsto un servizio sostitutivo con autobus, che sarà attivato compatibilmente ...

Allerta meteo - il Sindaco di Policoro ordina l’evacuazione urgente : la situazione LIVE : Il Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha ordinato – con apposita ordinanza (n. 5678 dell’11.11.2019) l’evacuazione entro le ore 22:00 di stasera della zona a rischio esondazione (zona D7) per l’Allerta Meteo: nelle prossime ore, infatti, il maltempo sarà molto pesante. L’Allerta riguarda la zona agricola “case sparse” e l’area delimitata tra via Fiume, via Piave, via Trieste fino a via Oberdan compresa, ...

Allerta meteo - Martedì 12 Novembre Scuole Chiuse in mezza Italia – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Domani, Martedì 12 Novembre, le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni del Sud Italia: il provvedimento riguarda aree con svariati milioni di residenti. Tra i capoluoghi di provincia, le Scuole rimarranno Chiuse nei comuni di Napoli, Taranto, Lecce, Brindisi, Matera, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Di seguito l’ELENCO dei Comuni in cui è firmata ...

Allerta meteo Campania : domani martedì 12 Novembre scuole chiuse a Napoli : martedì 12 Novembre 2019 chiuse in via precauzionale le scuole cittadine, i parchi e i cimiteri. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo a partire dalle 22 di oggi e fino alle 22 di domani. La criticità idrogeologica è gialla, di tipo localizzato. Si prevedono “venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. ...

Allerta meteo Puglia e Basilicata : in arrivo scirocco fino a 110 km/h e nubifragi : Un vasto vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. La depressione si sta...

Allerta meteo Basilicata : criticità rossa sulla zona Ionica : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutto il territorio lucano con Allerta rossa sui settori ionici della provincia di Matera e arancione su tutto il resto della regione con previsione di forti venti e precipitazioni in aumento. Il Dipartimento, inoltre, ha reso noto che la Sala Operativa Regionale è stata convocata a partire dalle ore 20 ...

Allerta meteo Sicilia e Calabria : livello rosso e tante scuole chiuse domani 12 novembre : Un poderoso vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. Il vortice si sta evolvendo...