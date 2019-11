Adolfo Ciammetti | 76 anni | ucciso a martellate dal figlio Daniele confessa | “Sono stato

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Omicidio a Roma nel pomeriggio di martedì 12 novembre 2019. Un uomo di 76, ètrovato morto dalla figlia nel tardo pomeriggio di martedì all’interno della sua azienda di infissi in via Soriso, alla periferia della Capitale, precisamente nel quartiere Boccea. Secondo quanto riporta il Corriere.it qualche ora prima i parenti dell’uomo avevano presentato denuncia di scomparsa preoccupati perché non avevano più notizie di lui. Il corpo del 76enne era coperto di sangue, con alcuni attrezzi da lavoro vicino. Il, di 38, èrintracciato nei pressi del complesso dalla polizia: aveva i pantaloni sporchi di sangue e avrebbeil padre aIl movente: il 38enne voleva soldi. Sembra che il genitore si fosse rifiutato di consegnargli una somma di denaro. ”Sì, sonoio”, avrebbe ammesso il 38enne prima di essere portato via dagli ...

rossi_adolfo : #Khalafroula è il nuovo direttore del #FT, prima donna in 131 anni - cattif_49 : @tonnoecipolla @coppola_adolfo @Deputatipd @dariofrance @pdnetwork Come no! Agli esuli fiumani, istriani e dalmati… - adolfo_urso : Oggi la #Spagna svolta a destra con #Vox, la nuova forza patriottica alleata di @FratellidItaIia in @ecrgroup… -