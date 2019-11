A.Mittal, sciopero nazionale Usb il 29

L'Usb ha proclamato unoil 29 novembre con manifestazionea Taranto,"perché il ricatto che si vuole far ingoiare ai lavoratori dell'ex Ilva è lo stesso che usano contro tutti i lavoratori ogni giorno". In una nota,il sindacato parla di "ricatto del lavoro come già accaduto nelle Ferrovie, nelle Autostrade, nelle Tlc e come sta accadendo in Alitalia". Intanto oggidei lavoratori dell'ex Ilva di Novi Ligure (Al) e presidio davanti alla Prefettura di Alessandria promosso da Fim, Fiom e Uilm.(Di martedì 12 novembre 2019)