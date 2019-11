A 10 anni lancia un messaggio in bottiglia | dopo 9 anni e un viaggio di 6000 km qualcuno

Bimbo lancia in mare un messaggio in bottiglia - dopo nove anni riceve una risposta : Il piccolo Max aveva affidato i suoi pensierini a un messaggio in bottiglia, pregando chi lo avrebbe trovato di rispondergli...

A 10 anni lancia un messaggio in bottiglia. Nove anni dopo qualcuno risponde alla sua lettera : Ha scritto un messaggio in bottiglia e lo ha affidato alle onde del mare. Nove anni (e 6000 km) dopo, qualcuno ha risposto alla sua lettera. È la storia, dai contorni surreali, accaduta a Max Vredenburgh, uno studente del Massachusetts. Aveva soltanto dieci anni quando da Rockport, a nord di Boston, gettò la bottiglia nell’oceano. Bottiglia che è stata poi trovata e raccolta da un uomo su una spiaggia della ...

Cuneo - donna di 50 anni si lancia dal quarto piano dell’ospedale : “Corsa disperata per salvarla” : Una donna di 50 anni ha tentato il suicidio lanciandosi da una finestra al quarto piano dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. A quanto pare, non era né una paziente della struttura né si trovava lì per fare visita a qualche degente. A dare l'allarme decine di persone che affollavano l'ingresso del nosocomio. Non si conoscono le sue condizioni.Continua a leggere

Silvio Berlusconi al Quirinale - i dettagli del piano lanciato da Giovanni Toti : Ora Silvio Berlusconi fa sul serio. Lo scorso 31 ottobre ha registrato il marchio "Altra Italia". In passato era stata solo un' idea buttata lì. Declinata, più che altro, per mettere agitazione ai dirigenti ribelli di Forza Italia che ambivano alla presa del partito. Adesso, invece, la cosa inizia a

Dramma a Narni - mamma di 38 anni si lancia dal Ponte d’Augusto : morta sul colpo : Una donna di 38 anni di Amelia si è lanciata questa mattina dal Ponte d'Augusto a Narni, facendo un volo di circa 30 metri quando la zona era trafficata. A dare l'allarme è stata una passante che ha visto la giovane fermare l'auto e scavalcare velocemente il guardrail. Lascia il compagno e la figlia di 8 anni. Ancora ignoti i motivi del tragico gesto, il secondo che si verifica nel giro di pochi mesi.Continua a leggere

Agropoli : ragazza si lancia sotto il treno e si suicida - Giorgia Saja aveva solo 15 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una storie terribile. Siamo ad Agropoli ed è qui che una ragazza di 15 anni di Acciaroli si è tolta la vita, lanciandosi sotto il treno davanti agli occhi attoniti e impotenti di chi in quel momento si trovava alla stazione. La ragazza ha perso la vita sotto un Intercity partito da Salerno e diretto in Calabria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della violenza ...

Modena - assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea : lanciata petizione su Change.org : “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la Magistrale. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25 anni e da sei è la caregiver di sua madre, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nella triennale di ...

Fabri Fibra compie 43 anni - il rapper sta per lanciare la raccolta 'Il tempo vola' : Quando manca praticamente una settimana dall'uscita della sua raccolta "Il tempo vola", Fabri Fibra (al secolo Fabrizio Tarducci) compie 43 anni. Nato a Senigallia, nelle Marche, il 17 ottobre 1976, Fibra è uno degli artisti più discussi e seguiti della scena rap italiana, nonché uno dei più prolifici, con la pubblicazione di dieci album in studio, un album dal vivo e numerosissimi singoli e collaborazioni con altri artisti italiani....Continua ...

Voghera - litiga con la mamma a 14 anni e si lancia nel vuoto dalla finestra : Dopo una lite con la madre si è lanciata dalla finestra, al primo piano di un palazzo di Voghera (Pavia). La ragazza, che ha 14 anni, è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia...

Adidas lancia le nuove scarpe Nemeziz per i 15 anni dell’esordio di Messi : Adidas ha lanciato oggi un’esclusiva versione della scarpa Nemeziz denominata “Messi 15 anni”, in occasione del 15° anniversario del debutto di Lionel Messi nel calcio professionistico. Lo speciale design della scarèpa Nemeziz 19+ prende spunto da alcuni dei molti momenti straordinari della carriera di questa icona del gioco. La colorazione della scarpa presenta il bianco […] L'articolo Adidas lancia le nuove scarpe ...

Manovra - 8 punti per capire cosa cambia Brambilla lancia Quota 103 : «Altrimenti in pensione a 67 anni » - La lite Pd-M5S : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Il M5s sarà l'ago della bilancia dei governi dei prossimi 10 anni - dice Di Maio : Ago della bilancia dei governi per i prossimi dieci anni: questo sarà il Movimento 5 Stelle che deciderà la linea politica e i programmi da portare avanti: è l'assicurazione con cui Luigi Di Maio, capo politico di M5s e ministro degli Esteri, ha chiuso la due giorni di kermesse alla Mostra d'Oltremare di Napoli per festeggiare il decennale dalla nascita della 'creatura' voluta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Di Maio è intervenuto a ...

Deforestazione Amazzonia - Animal Equality lancia l’allarme : “Situazione gravissima”. “Entro 30 anni - sarà una savana” [VIDEO] : Animal Equality, ong internazionale per la difesa dei diritti degli Animali, ha documentato con immagini girate con i droni la Deforestazione in Amazzonia (in fondo all’articolo) e “il collegamento con l’industria alimentare e gli allevamenti intensivi” e nel diffonderle afferma che “la situazione è ancora gravissima, gli incendi continuano e la crisi climatica si fa sempre più urgente“. A settembre 2019, ...