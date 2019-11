X Factor 2019 le assegnazioni del quarto live | ecco le canzoni

Ascolti X Factor 2019 - il terzo live su Sky Uno torna a crescere : Ascolti X Factor 2019 terzo live su Sky uno giovedì 7 novembre Ascolti X Factor 2019 – terzo live di X Factor 13 e doppia eliminazione con Marco degli Over di Mara e Lorenzo degli Under Uomini di Malika che hanno lasciato la gara (qui i dettagli). Alessandro Cattelan ha accompagnato i 4 giudici (Sfera e Samuel gli altri due oltre a Mara e Malika) in una serata che ha visto come ospite Marracash. Il terzo live su Sky Uno risale a 702 mila e ...

X Factor 2019 - le pagelle musicali del terzo live : Forse X Factor 2019 carbura come un diesel e poco prima della finale scoppieranno i fuochi d'artificio. Certo è che il terzo live è stato un po' più vivace delle serate precedenti. Complici, in ordine sparso, la scaletta dello show, diviso in due manche di ritmo eterogeneo, le performance spaziali dei Gruppi del team di Samuel, che è l'unico a mantenere integra la squadra, e qualche battibecco tra Malika Ayane ...

Ascolti TV Social Auditel 7 novembre 2019 : Adrian la Serie il ritorno di Adriano Celentano vale più di 8.500 Tweet - XFactor primo trend : Social Auditel 7 novembre 2019: Adrian raggiunge 8.500 Tweet XFactor 13 supera i 10.000 ritorno positivo sui Social per Adrian la Serie. Celentano va al secondo posto nelle tendenze con +8.500 Tweet con ...

X Factor 2019 terzo Live : eliminati - riassunto e replica 7 novembre : X Factor 2019, la terza puntata dei Live di giovedì 7 novembre: doppia eliminazione! terzo Live di X Factor 2019 con doppia eliminazione: una puntata davvero movimentata e ricca di tensione! I giudici di questa 13esima edizione sembrano essere tutti propensi a mettere in risalto i difetti dei concorrenti delle squadre avversarie, ma chissà se […] L'articolo X Factor 2019 terzo Live: eliminati, riassunto e replica 7 novembre proviene da ...

X Factor 2019 - diretta Live show 7 novembre 2019 : Marco e Lorenzo eliminati : [Live_placement] Sono dieci i concorrenti di X Factor 2019 ancora in gara che questa sera, giovedì 7 novembre, alle ore 21.15, si sfideranno per continuare il proprio percorso nella gara del talent di Sky prodotto da Fremantle. E per tutti il primo obiettivo, quello di riuscire a presentare tra due settimane il proprio inedito, si avvicina sempre di più. Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti mentre sono ancora intatte le ...

X Factor 2019 - terzo live show : eliminati Marco e Lorenzo : Lorenzo - X Factor 2019 Il live show di X Factor 2019 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del terzo live show 21.15: Alessandro Cattelan apre la puntata con una sorta di monologo su quanto successo nei ...

