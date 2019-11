Una donna si ammala e non è più in grado di pettinarsi | il marito fa una cosa bellissima

Enrico Piaggio - Un sogno italiano - Violante Placido a Blogo : "ll mio personaggio è un dark lady? Ma no! E' Una donna che sa quello che vuole..." : Martedì 12 novembre 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film tv Enrico Piaggio - Un sogno italiano, con la regia di Umberto Marino, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato Violante Placido, l'attrice romana che interpreta la parte di Livia Rivelli, una dark lady spregiudicata, che, nel film tv, ...

Marco Mengoni : “Non mi accorgo della scelta di amare un uomo o Una donna” : Marco Mengoni una ne fa e cento ne pensa. Lo scorso 6 novembre è partito “Atlantico Tour”, il ritorno nei palazzetti d’Italia ed Europa. In primavera ha messo a segno 4 sold out al MediolanumForum di Assago (Milano) e lo stesso è accaduto per le date di venerdì 8 novembre, sabato 9 e domenica 10 sempre ad Assago con altri tre sold out. Nel frattempo per il mercato natalizio è uscito l’album Live “Atlantico On Tour” con tre brani inediti, ...

Donatella Massimilla - che da trent’anni porta il teatro in carcere : «Una donna rinasce sempre» : Donatella MassimillaDonatella Massimilla Donatella MassimillaDonatella MassimillaDonatella MassimillaDonatella MassimillaDonatella Massimilla Donatella MassimillaIl suo non è un «lavoro» è una «missione». E per portarla a termine ci vuole «Una buona dose di follia». Mentre lo dice, Donatella Massimilla, sorride con la certezza di non aver mai voluto fare altro. Regista teatrale, drammaturga, romana di nascita ma talmente milanese ...

Aggredisce donna e minaccia i clienti di Una pasticceria con coccio di vetro : fermato tunisino : I protagonisti della violenta colluttazione erano già noti ad alcuni dei testimoni presenti sul posto all'alba della scorsa mattina: il tunisino, completamente ubriaco al momento del fermo, se la cava con una semplice denuncia a piede libero Federico Garau ? Luoghi: Civitanova Marche

Roma - mamma e due bimbe travolte alla fermata del bus : Una donna anziana ha perso il controllo dell'auto : Salgono a 5 i feriti per l'investimento avvenuto a via Oderisi da Gubbio, a Roma. A quanto accertato dalla polizia locale, una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto...

Roma - auto travolge pedoni alla fermata del bus : ferite Una donna e due bambine - lei è grave : Una donna e due bambine sono state travolte mentre erano alla fermata dell'autobus in via Oderisi Da Gubbio, in zona Portuense. Diverse le segnalazioni giunte al Nue 112 che ha attivato 118,...

“Un uomo o Una donna?”. Marco Mengoni e l’amore - cosa ha fatto sapere sulla sua vita intima : Marco Mengoni è una delle star del nostro secolo. Un ragazzo che amava la musica e che è riuscito a farne la sua vita. Marco Mengoni, classe 1988, ha sempre avuto la passione per la musica e, all’età di 14 anni, si è iscritto a una scuola di canto. Poi, una volta cresciuto, lascia la sua Ronciglione (in provincia di Viterbo) e si trasferisce a Roma dove canta ai matrimoni e in vari locali. L’anno della svolta è il 2009: in quell’anno Marco ...

Calabria : donna dorme su Una panchina per non perdere il lavoro - ma l'azienda smentisce : Ha fatto molto discutere, nei giorni scorsi, la storia di una Grazia Tripargoletti, sessantunenne di Rende (Calabria) che, non avendo mezzi di trasporto propri, è costretta a prendere l'ultimo autobus di mezzanotte per arrivare al lavoro puntuale alle 5:30 del mattino (prima di quest'ora, infatti, non passano altri bus). La vicenda ha destato curiosità e sdegno di molti che hanno 'accusato' l'azienda di poca umanità anche perché, come racconta ...

Bologna - due accoltellati su Frecciarossa : grave Una donna - preso l'ex fidanzato. È l'addetto alle pulizie : Un uomo e una donna feriti gravemente con numerose coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: la donna stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale....

Bologna - paura sul Frecciarossa : uomo accoltella Una donna - in ospedale in gravi condizioni : L'aggressione durante il viaggio tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. La donna è stata colpita con vari fendenti ed è stato necessario intubarla prima di poterla portare in ospedale dove è stata riconverta in gravi condizioni. L'uomo fermato dalla polizia ferroviaria.Continua a leggere

Donna anziana con Una comitiva di religiosi va in pellegrinaggio al Santuario della Madonna ma finisce in coma etilico : Doveva essere per una comitiva di anziani un viaggio difficilmente da dimenticare ma invece in pochi minuti è diventato un vero e proprio incubo. La comitiva di anziani era diretta al Santuario della MaDonna di Barbana a Grado e era una gita organizzata dalla chiesa alla quale avevano deciso di partecipare molti anziani che frequentavano la parrocchia. Dopo aver visitato il bellissimo Santuario la comitiva di anziani è risalita sul ...

Artemis : la NASA studia il ritorno sulla LUna dell'uomo e della prima donna : Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I ...