Trono Over | Ida e Riccardo | scatta la passione? Il retroscena

Anticipazioni Trono Over : Arriva Una Segnalazione su Juan Luis - Gemma in lacrime! : Le Anticipazioni sulla prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, svelano che ci saranno delle brutte sorprese per Gemma a causa di Juan Luis. Il nuovo cavaliere da subito non ha convinto il pubblico sulla sua buona fede ed adesso su di lui Arrivano addirittura delle segnalazioni. Ecco nel dettaglio cosa vedremo prossimamente a Uomini e Donne Over. Le Anticipazioni sull’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne svelano ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre : Simone 'incasinato' - Trono Over - : Uomini e Donne over, Anticipazioni oggi 11 novembre: ecco cosa succederà nel corso della nuova puntata su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Gemma lascia lo studio in lacrime : Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e Donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando ...

Trono Over - Luisa e Salvio : lei svela un retroscena doloroso : Salvio Calabretta: Luisa Monti del Trono Over svela un retroscena sul suo passato Luisa Monti è stata una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, ma ha da poco abbandonato il programma scegliendo di iniziare una relazione al fianco di Salvio Calabretta. La dama, durante un’intervista di coppia rilasciata al settimanale del programma, ha svelato un retroscena doloroso sul passato, che è riuscita a superare grazie ...

Anticipazioni Trono Over - Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione - lei piange : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani piange per Juan Luis: anche con lui nessun lieto fine? Sembrava procedere tutto per il meglio, invece le Anticipazioni del Trono Over di oggi vedono Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis. Il primo sfogo è arrivato a causa di Tina Cipollari, perché ha chiesto a Juan Luis di […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione, lei piange proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Trono Over - Ida e Riccardo : Armando insinua un dubbio : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over sempre più in crisi: il dubbio di Armando E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E anche nella puntata odierna ampio spazio è stato dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? I due, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, hanno discusso animatamente anche stavolta, dimostrando di avere delle enormi difficoltà a ...

Trono Over - Juan Luis Ciano svela : “Non ho avuto una vita semplice” : Juan Luis del Trono Over si confessa: “Esperienze di vita che mi hanno distrutto” Ieri durante la puntata del Trono Over il pubblico ha assistito l’ingresso in studio di Juan Luis Ciano, cavaliere che si è recato alla corte di Maria De Filippi solo ed esclusivamente per conoscere Gemma Galgani, la quale è rimasta talmente colpita da aver affermato di non aver dovuto elemosinare un bacio da lui. Che sia già scattato ...

Trono Over - Luisa e Salvio oggi : lacrime e confessioni - la nuova vita dopo UeD : Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, oggi al Trono Over il racconto della storia d’amore Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta oggi hanno fatto la loro comparsa durante il Trono Over e hanno spiegato che sta andando tutto molto bene: i due non si sono trovati subito in sintonia ma la storia d’amore ha preso […] L'articolo Trono Over, Luisa e Salvio oggi: lacrime e confessioni, la nuova vita dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

U&D Trono Over - Gemma Galgani e Juan Luis non convincono il pubblico : 'Business' : Oggi, mercoledì 6 novembre, è andata in onda la puntata del Trono Over in cui Gemma Galgani ha conosciuto un suo nuovo corteggiatore: il venezuelano Juan Luis. I commenti che i telespettatori hanno scritto sui social network mentre il dating-show veniva trasmesso su Canale 5, sono stati quasi tutti di dissenso nei confronti della neo coppia: il parere di tanti è che sia la dama che il cavaliere fingono di piacersi per far parlare di loro in ...

UOMINI E DONNE/ Riccardo contro Ida : 'mi fa sentire sempre sott'accusa' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a litigare. 'Mi fa sentire sempre sott'accusa', afferma il cavaliere.

Trono Over - Gemma Galgani bacia subito Juan Luis : “Sono emozionata” : Gemma Galgani e Juan Luis: scatta subito il bacio a Uomini e Donne Over E’ terminata da poco una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta è stata Gemma ad aver animato le discussioni all’interno del programma quotidiano di Canale 5. Il motivo? E’ arrivato un nuovo cavaliere a corteggiarla. Lui si chiama Juan Luis ed è originario del Venezuela. L’uomo ha subito rivelato di essere profondamente ...

Uomini e donne/ Anticipazioni 6 novembre : Luisa e Salvio raccontano... - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni oggi, 6 novembre: Gemma e Juan Luis giocano con l'uva, Ida e Riccardo litigano ancora mentre in studio ritornano...

Sossio e Ursula - ex del Trono Over U&D - presto sposi : '2020 anno giusto per il matrimonio' : Dopo la nascita della piccola Bianca, un nuovo lieto evento attende Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato che il 2020 porterà con sé i fiori d'arancio. Il calciatore, infatti, dopo essere diventato papà della sua prima figlia femmina - aveva già due figli maschi nati da una precedente unione - pare intenzionato a regolarizzare la sua ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 6 novembre : Ida e Riccardo litigano ancora - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Anticipazioni puntata oggi, 6 novembre, del Trono Over. Juan Luis conquista Gemma Galgani. Ida e Riccardo litigano ancora