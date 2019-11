Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019)al processo d’Appello sullatra pezzi dello Stato e Cosa nostra, si èdi non. L’ex premier era un teste assistito, visto che è indagato di reato connesso. Il leader di Forza Italia è iscritto nel registro degli indagatiprocura di Firenze per le stragi del 1993 e gli attentati del 1994. A citare la testimonianza diè stato il suo storico braccio destro, Marcello Dell’Utri, condannato in primo grado allaa 12 anni di carcere. L'articolosi èdi nonproviene da Il Fatto Quotidiano.

massimoneri90 : Trattativa, Silvio Berlusconi testimone si è avvalso della facoltà di non rispondere - Il Fatto Quotidiano - corradoalberto : Berlusconi vuole svendere Forza Italia a Salvini per 30 seggi TRATTATIVA - OVVIAMENTE, L’EX CAVALIERE HA CHIESTO A… - GianluSag : IL CONIGLIO SCAPPA ANCORA. PROCESSO TRATTATIVA Alla fine Silvio Berlusconi ha deciso: non parlerà e non difenderà… -