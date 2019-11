Quanti commenti sguaiati per una donna che crede nell' intramontabile bellezza vera

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) La foto profilo Instagram di questa artista americana, uscita quasi a sorpresa sul red carpet del LACMA (Los Angeles County Museum of Art) al fianco dell’attore Keanu Reeves, è una semplice treccia luminosa di capelli grigi, che fa intravedere un viso di carnagione candida e spirito delicato della maturità.a pagina compaiono i segni, le date, gli incontri del percorso creativo, del suo lavoro.La nuova fidanzata dell’attore, schivo e antidivo, canadese e nato a Beirut 55 anni fa, protagonista del cinema di “Point Break”, di “Matrix”, de “Il piccolo Budda”, e “John Wick “, ha suscitato, l’obbiettivo scandaloso è l’età dei capelli, come a dire che le cinquantenni, devono seguire il protocollo del fisico femminile che non può che celebrarsi sempre ...

