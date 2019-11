Municipio XII | protesta genitori scuola Margherita Hack

Municipio XIII : lunedì sarà riaperto Parco Paparelli a Montespaccato : Roma – lunedì 28 ottobre alle ore 10:30 sarà riaperto al pubblico e inaugurato Parco Paparelli a Montespaccato. Il Parco, dedicato a Vincenzo Paparelli, tifoso della Lazio che il 28 ottobre di 40 anni fa perse la vita allo stadio colpito in pieno viso da un razzo, è chiuso al pubblico dallo scorso aprile in seguito a gravi atti vandalici da parte di ignoti che lo hanno reso inagibile. Il Municipio ha realizzato un intervento di ripristino ...

Municipio Roma XII – Teatroinscatola : Roma – Da luoghi di Roma anche apparentemente “minori”, una delle tante iniziative promosse dalla consorziata http://www.Teatroinscatola.it/ . In questo caso da un Municipio di Roma, il XII°, affacciato sul Tevere con un piccolo proprio lembo, praticamente da Porta Portese fino al ponte della ferrovia Roma-Civitavecchia. Toponimi per lo più non altisonanti, legati a una cultura popolare non certo “di serie B”, per un’attività di recupero ...

XII Municipio - ‘Viaggio nei set cinematografici’ : Roma – “Viaggio nei Set del XII Municipio” edizione 2019, è promosso e finanziato dal XII Municipio di Roma. La finalità del progetto è quella di scoprire luoghi del Municipio scelti in passato come set cinematografici da grandi registi (Dino Risi, Luciano Salce, Luigi Magni). Questo percorso sarà caratterizzato da incursioni attoriali (per “Il Federale” e “In nome del popolo italiano”, con forniture di costumi storici delle sartorie ...

Progetto ‘Cardioprotezione – Famiglie Sicure’ Municipio XII : Roma – Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 16.00, in Campidoglio, il Municipio XIII presenta il Progetto ‘CARDIOPROTEZIONE – Famiglie SICURE’ in collaborazione con il Centro di Formazione BLSD accreditato al 118 TWO LIFE, l’Associazione Emiliano Di Nardo e il partner tecnico Nihon Kohden Italia. A seguire, un corso gratuito di manovre per la disostruzione e la rianimazione cardiopolmonare di bambini e adulti. Il ...