Medvedev-Tsitsipas | ATP Finals 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Masters 1000 Shanghai 2019 : Daniil Medvedev non si ferma più e va in finale - Stefanos Tsitsipas battuto in due set : Daniil Medvedev è il primo finalista del penultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Shanghai. Il russo, la cui forma non si è assolutamente esaurita, supera in due set, 7-6(5) 7-5, il greco Stefanos Tsitsipas, rinsaldando ulteriormente la propria quarta posizione nel ranking ATP e minacciando la terza di Roger Federer nella Race: in caso di successo finale, infatti, gliela soffierebbe. Medvedev aspetta ora il vincitore del match tra ...