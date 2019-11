Il nuovo Samsung Customer Service di Milano apre le porte | le iniziative previste e gli

Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11 - S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo : Un nuovo brevetto di Samsung parla del display SAMOLED dei Nuovi Galaxy S11 e Fold 2 con nuove colorazioni per i Galaxy S11e, S10 Lite e Note 10 Lite L'articolo Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11, S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Fold arriverà anche in Italia a partire dal prossimo 16 dicembre. Dopo aver annunciato la disponibilità in alcuni paesi selezionati e aver riscontrato un sold out praticamente dappertutto (complice anche una scorta limitata di pezzi a disposizione), il colosso di Seul ha deciso di portare il suo smartphone pieghevole anche da noi, diventando il primo telefono della nuova era dei display flessibili a essere ...

Un interessante rumor sul Galaxy S11 di Samsung parla della fotocamera che ha il nome in codice "Hubble"

Samsung Galaxy A90s non arriverà sul mercato, ma possiamo consolarci con un nuovo misterioso smartphone spuntato proprio in queste ore: cosa sappiamo di SM-G715F?

Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo "Fold" ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Interessanti rumor parlano delle probabili caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Samsung

Samsung Galaxy XCover FieldPro è ufficiale: ecco tutte le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo smartphone rugged di fascia alta, che a livello hardware ricorda molto Galaxy S9.

Il data mining della seconda beta della One UI 2.0 per i Samsung Galaxy S10 vede riferimenti al nuovo Exynos 9830 che sarà inserito nei nuovi Galaxy S11

La società fotografica statunitense VSCO ha lanciato un nuovo tema Galaxy chiamato VSCO Monochrome in un pacchetto che include icone, sfondi e una schermata di blocco animata, inoltre il tema è accompagnato dall'app VSCO per Samsung che consente di connettersi con i fotografi di tutto il mondo.

Samsung lavora ad un nuovo display estendibile per i suoi smartphone mentre pensa di portare il Galaxy A51 anche in Europa

Nuovi brevetti mostrano un probabile Samsung Galaxy Fold 2 con display tutto schermo senza notch ed un nuovo modulo fotocamera

Stando agli ultimi rumor, Samsung starebbe pensando di lanciare un nuovo Galaxy S economico, dovrebbe chiamarsi Galaxy S10 Lite o S11 Lite.

Samsung Daily è il nuovo servizio di notizie intelligenti per smartphone e tablet Samsung

