FI | 16-17 novembre meeting nazionale a Catania | parte #Etna19

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Si terrà sabato 16 e domenica 17, al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (), ildi Forza Italia ‘– A lavoro per l’Italia’. L’evento sarà presentato domani, martedì 11, con una conferenza stampa che si terrà alle 10, nella Sala Ars di via Etnea, a. Presenti il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone, il deputato Ars Alfio Papale e il dirigentedi Forza Italia Giovani Antonio Montemagno., organizzato dal coordinamento provinciale azzurro a, sarà il ‘cantiere’di Forza Italia in Sicilia, con un denso programma di dibattiti e riflessioni su politica e società. L'articolo FI: 16-17Meteo Web.

