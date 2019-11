Conte | Tagli alle micro-tasse Poi weekend coi leader giallorosa

Calciomercato Inter - siamo agli ultimi dettagli in arrivo un fortissimo attaccante voluto da Conte : Un giocatore che Antonio Conte aveva messo come primo nella lista del mercato sembra essere in dirittura d’arrivo in casa Inter. Il direttore generale Marotta della squadra nerazzurra sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo in nerazzurro del forte attaccante Olivier Giroud. L’attaccante francese ha da poco compiuto 33 anni e ha l’esperienza Internazionale giusta, secondo Conte, per far crescere ancora la squadra ...

Ex Ilva - Conte agli operai : “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. L’intervento integrale in fabbrica : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato gli operai dell’ex Ilva per fare il punto sulla crisi aziendale dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler abbandonare l’impianto di Taranto. Nel video, l’intervento integrale del capo del governo davanti ai lavoratori. Video Facebook/Francesco Brigatti L'articolo Ex Ilva, Conte agli operai: “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Ex Ilva - Conte : battaglia legale sarebbe quella del secolo : Ex Ilva, Conte:"Ove mai fosse, la battaglia giudiziaria sara' quella del secolo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ospite a Porta a Porta

Calciomercato Inter - i nomi dei 4 colpi per acContentare Conte [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter sta disputando una stagione comunque ben al di sopra delle aspettative, in campionato è in pieno duello con la Juventus per la vittoria dello scudetto, in Champions League la situazione si è complicata terribilmente dopo la sconfitta in trasferta contro il Dortmund ma il club nerazzurro ha ancora chance di qualificazione. Hanno fatto molte rumore le critiche di Antonio Conte verso la dirigenza, ...

Ex Ilva - Conte : “Se ci sarà battaglia giudiziaria - sarà del secolo. Lancio un appello ai partiti per la coesione. Nazionalizzare? Si valuta tutto” : “Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare” le richieste di ArcelorMittal per restare a Taranto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poco meno di ventiquattrore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è presentato nello studio di Bruno Vespa su Rai1 e ha ribadito la posizione dell’esecutivo. “Non è un problema legale“, ha detto, “perché una battaglia legale ...

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Caos Inter - i nomi dei 4 calciatori accusati da Conte : si rischia la rottura [DETTAGLI] : E’ una situazione delicata in casa Inter, il club nerazzurro sta disputando un campionato veramente sorprendente, la squadra di Antonio Conte è pienamente in corsa per lo scudetto mentre in Champions League nonostante il ko contro il Borussia Dortmund è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Primi 45 minuti di grandissimo livello in Germania poi l’evidente calo nella ripresa frutto anche delle scarse ...

Guai in vista per Vodafone - TIM e Wind sui costi di ricarica : denuncia Codacons - i tagli Contestati : Arrivano le prime reazioni concrete alla discutibile scelta da parte di alcuni operatori come TIM, Vodafone e Wind di reintrodurre i costi di ricarica. Come abbiamo riportato di recente tramite una serie di articoli, infatti, le suddette compagnie telefoniche con alcune ricariche non restituiscono il credito speso agli utenti, ma scalano di volta in volta 1 o 2 euro, a seconda del taglio scelto. Una mossa che secondo diversi addetti ai lavori ...

Omicidio a Roma - scontro sulla sicurezza. Salvini : «Colpa dei tagli». Ira di Conte : «Miserabile» : Roma Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due...

Manovra - Di Maio : “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte - Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la Manovra“. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. “Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro ...