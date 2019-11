Antisemitismo | in migliaia con gigli bianchi al presidio per Liliana Segre

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Milano, 11 nov. (Adnkronos) –di persone – secondo gli organizzatori 5mila – hanno partecipato aldavanti Memoriale della Shoah di Milano in solidarietà della senatrice, costretta ad avere una scorta per le minacce subite. Nonostante la pioggia, con tantiin mano, i cittadini di Milano e diversi esponenti delle forze politiche, da Pd a Forza Italia, hanno voluto dare in modo trasversale un segno di vicinanza alla senatrice, sopravvissuta all’Olocausto. La mobilitazione è stata promossa dalle associazioni Bella ciao, Milano!, Anpi e Aned e su Facebook ha raggiunto le adesioni di oltre 12mila persone, insieme a quasi 100 sigle, tra forze politiche e anime del mondo civile e dell’associazionismo. Ilo è stato scelto come simbolo di purezza, innocenza e candore, ma anche di fierezza e orgoglio, dal quale deriva ...

