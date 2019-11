Meghan a disagio al Remembrance Day La Regina la relega lontano e preferisce Kate

Fonte : dilei

(Di domenica 10 novembre 2019) AlDay laElisabetta svela le sue carte, preferendo, che finisceta quasi all’ultima fila, lontana dalla Sovrana. La Royal Family si è riunita per la serata di gala del Festival of. Per la prima volta dopo mesi le due duchesse si sono ritrovate allo stesso evento con i rispettivi mariti, ma chi si aspettava una reunion dei Fab Four è rimasto deluso.Middleton eMarkle si sono incontrate, sì, ma non si sono mai rivolte la parola. Colpa delle tensioni fra le cognate, alimentate anche dal comportamento di The Queen che ha mostrato una spiccata preferenza per la moglie di William, mettendo in ombra quella di Harry. Cerchietto di Zara fra i capelli sciolti, un abito blu elegantissimo e i gioielli prestati dalla: un paio di orecchini con un rubino,è apparsa impeccabile. La duchessa di Cambridge ha sorriso per ...

