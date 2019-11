Marghera | la “droga di Hitler” per sostenere i turni massacranti | così i lavoratori a 6

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Drogarsi per poter lavorare, pernei cantieri di costruzione delle grandi navi a Porto. Perché in gioco, con uno stipendio da fame, c’è anche la possibilità di mantenere il posto e di ottenere quindi il rinnovo del permesso di soggiorno. È questo lo spaccato che emerge dall’inchiesta della Guardia di finanza di Mestre sulla Fincantieri e sullo sfruttamento massiccio delle maestranze (in maggioranza bengalesi) che vengono assoldate da società subappaltatrici, e da una seconda indagine dei carabinieri che un mese fa ha portato a un maxi-sequestro di pastiglie di Yaba. La chiamano la”droga di, perché durante la Seconda Guerra Mondiale i soldati del Terzo Reich ne facevano un uso massiccio,da poterqualsiasi fatica. Ma anche ladella pazzia”, perché crea gravi danni al sistema nervoso, genera ansia e ...

