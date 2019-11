Maltempo Puglia | danni ingenti dopo la grandinata in Salento

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo Puglia : mareggiate - temporali e blackout in Salento : Maltempo nelle scorse ore in Salento: si sono registrate mareggiate e forti venti dai quadranti meridionali. Disagi sono stati segnalati soprattutto lungo le coste, in particolare a Porto Cesareo, dove sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul versante jonico generando blackout e disagi alla viabilità. A Gallipoli si registrano ancora in queste ore problemi alla rete telefonica e alla ...

Maltempo Puglia : “Crolla la produzione di agrumi nel Tarantino - -70%” : Cala del 70% la produzione agrumaria nel Tarantino a causa del Maltempo. Lo denuncia la Cia. “Prima le gelate, poi la grandine e, infine, una lunga estate torrida – si legge in un comunicato – hanno ridotto di oltre due terzi la produzione agrumicola nel Tarantino. Meno prodotto, una drastica riduzione delle giornate lavorative e del reddito, la beffa di non essere stati coperti da nessuna assicurazione, poiche’ quando si ...

Maltempo : la Regione Puglia chiede accesso al fondo di solidarietà : Per i danni provocati dalle eccezionali grandinate e venti di giugno e luglio scorsi, la Giunta regionale pugliese ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto di declaratoria per l’annualita’ 2019, anche in deroga al Decreto legislativo n.102/04 – art.6, al fine di consentire l’accesso al fondo di Solidarieta’ Nazionale agli aventi diritto. Le ...

Maltempo Puglia : “Violenta grandinata nel Barese” : Una violenta grandinata ha investito la Puglia, in particolare Bari e l’area della conca barese con epicentro a Grumo Appula, colpendo principalmente gli oliveti. E’ il primo bilancio delle verifiche in campo che i tecnici di Coldiretti stanno effettuando, con la nuova ondata di Maltempo che segna l’arrivo dell’autunno dopo un estate che si è classificata a livello climatologico come la terza più calda da almeno sessanta ...