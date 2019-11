LIVE Cremona-Fortitudo Bologna 24-19 | Serie A basket in DIRETTA | Cremona avanti di 5 in

LIVE Cremona-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : inizia il match al PalaRadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 Pochi minuti all’inizio del match al PalaRadi. I giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 18:50 In casa Fortitudo coach Antimo Martino potrà contare su tutti i propri effettivi, compreso l’ex Cremona Henry Sims che, dopo l’infortunio alla mano di inizio stagione si è subito dimostrato molto importante nell’economia del gioco bolognese; sarà interessante vedere ...

Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell'ottava giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna, valido per l'ottava giornata di Legabasket. Al PalaRadi si affrontano due formazioni in cerca di riscatto dopo i rispettivi passi falsi di settimana scorsa; la formazione di coach Meo Sacchetti è ...

Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuate a farlo per le altre partite della Serie A basket 2019/2020. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Milano. I vincitori dell'ultima Coppa Italia, invece, tornano al successo che mancava dall'esordio stagionale contro Treviso. MVP un Wes Saunders da 19 punti. A nulla serva un Vlado Micov da 26 punti, migliore ...

FINISCE QUA: 82-78 PER Cremona. Milano PERDE ancora. 82-78. Rodriguez prende fallo sul tiro da tre. ma segna solo i primi due liberi. 82-76 Due liberi a segno per Mathews. 80-76 Rubata e lay-up di Micov. -4, ma mancano 17 secondi alla fine. 80-74 Bomba per i Meneghini. Non è finita. 80-71 due liberi a segno per Rodriguez. 80-69 BOMBA DI DE VICO! Potrebbe essere il canestro decisivo. ...

53-50 Rubata e schiacciata in campo aperto per Della Valle. 53-48 Due punti in contropiede di Mathews. Messina chiama time out. 51-48 Prima bomba della partita di Diener. 48-48 Palleggio, arresto e tiro vincente di Della Valle. 48-46 De Vico risponde subito da tre! 45-46 Torna avanti Milano con la bomba di Micov innescato da uno scarico di Rodriguez. 45-43 1/2 ai liberi per Micov. 45-42 Tap-in ...

Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all'OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un'insaspettata sconfitta casalinga ...

13.59 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.58 La Virtus Roma batte 97-94 la Vanoli Cremona e vince la prima partita in Serie A dopo 4 anni al termine di una sfida che ha infiammato il Palazzo dello Sport! Il migliore in campo è Dyson, che termina il match con la tripla da centrocampo che lo portano a 25 punti nel match, segnando la vittoria a pochi secondi ...

FINE TERZO QUARTO 71-72 A rimbalzo Buford: -1 alla fine del terzo quarto. 69-72 2/2 sbagliati da Gazzotti dalla lunetta. 69-72 ANCORA DA TRE RUZZIER! 69-69 2/2 di Jefferson al tiro libero. 67-69 Jefferson da dentro l'area! 65-69 Di Vico sbaglia entrambi i tiri al tiro libero. 65-69 Equilibrio al Palazzo dello Sport: ritmi calati in ottica della sfuriata finale. 65-69 DE VICO!!! TRIPLA DI ...

12.49 Bel primo tempo al Palazzo dello Sport in cui domina l'equilibrio, con sprazzi di buon gioco da entrambe le parti, in cui si sono contraddistinti soprattutto Kyzlik dopo un ottima secondo quarto e Dyson, per contrastare le folate di Saunders. FINE SECONDO QUARTO 50-49 TRIPLA DI DIENER! 50-46 2/2 dalla lunetta per Kyzlik. 48-46 2/2 di Saunders. 48-44 Kyzlik! 9° punto di ...

FINE PRIMO QUARTO 23-26 ALTRA TRIPLA DI Saunders! 10° canestro per lui. 23-23 DYSON!!! TRIPLA DELLA Virtus! 20-23 Buford realizza il tiro libero. 19-23 2/2 per Alibegovic: sono 7 i canestri per lui. 17-23 Ancora il #23: Cremona va a sprazzi. 17-21 STOJANOVIC! PENETRA E SCHIACCIA! 17-19 ALIBEGOVIC! La Virtus a -2. 15-19 Ancora Jefferson! Si rifà sotto Roma. 13-19 Primo canestro per Jefferson, ...

11-11 Sobin da dentro l'area! Implacabile. 11-9 DYSON! DA TRE! 8-9 Ne approfitta Cremona con Tiby. 8-7 Alibegovic fa 0/2 dalla lunetta. 8-7 SOBIN! Accorcia Cremona. 8-5 BUFORD! TRIPLA PAZZESCA! 5-5 Saunders! Esordisce penetrando in area dopo i 22 punti contro Treviso. 5-3 Da dentro l'area Buford! 3-3 ALIBEGOVIC! Dall'arco anche il #7 di Roma. 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! ...

0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! Cremona avanti. 0-0 Si parte a Roma! Buon match a tutti! Palla a due. INIZIO PRIMO QUARTO 11.57 Le squadre sono in campo, ultimato il riscaldamento, si comincerà con il lunch match di giornata! 11.56 Suona l'inno a Roma! 11.54 Attualmente, la classifica recita: Sassari prima a punteggio pieno, la Vanoli all'ottavo posto mentre Roma mestamente penultima ...

11.29 Si gioca al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma torna a disputare un match dopo aver perso all'esordio contro la Virtus Bologna, perdendo nonostante una rimonta da -22. 11.28 Si tratta del match di mezzogiorno, orario introdotto per la prima volta nella massima Serie di pallacanestro. 11.26 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Roma-Cremona, match ...

20-9 Fino in fondo con la mano sinistra Saunders 18-9 Penetrazione di Michele Vitali, che si conclude al ferro 18-7 Gran bella penetrazione di Mathews, fuga della Vanoli! 16-7 Che partenza di Tiby! Altra tripla per lui, sono 8 i suoi punti 13-7 Transizione veloce anche per Travis Diener, che prende il tiro appena fuori dalla parte sinistra del pitturato e segna d'esperienza a metà primo ...