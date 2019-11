Inter | lo sfogo di Conte post Dortmund sarebbe stato indirizzato ad Ausilio

Inter - Marotta esce allo scoperto : la sua risposta allo sfogo di Conte : E alla fine qualcuno parlò. Prima uscita pubblica di qualche dirigente nerazzurro dopo lo sfogo del tecnico Antonio Conte nel post Borussia Dortmund-Inter. E’ l’ad Beppe Marotta, a Sky Sport, a rispondere alle parole dell’allenatore. “Conosco bene Antonio Conte, è un uomo e un professionista severo, esigente, con una cultura della vittoria molto forte. E’ un grande professionista con uno stile di comunicazione ...

Antonio Conte - sfogo e vittoria : l'Inter torna sul mercato - due grossi nomi a gennaio : Lo sfogo di Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions con il Borussia Dortmund, sembra aver attivato l'Inter per soddisfare le richieste del tecnico per rinforzare la rosa. In casa Inter è andato in scena un confronto con la dirigenza al completo nel centro sportivo di Appiano Gentile, scrive la

Inter - Conte in conferenza : “Il mio non è stato uno sfogo ma una critica costruttiva” : “Bisognerà affrontare il Verona con grande attenzione, sapendo che si tratta di una squadra in salute che corre, pressa e dovremo essere preparati ad affrontare questa situazione. Non sarà una gara semplice”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Verona, il tecnico nerazzurro Antonio Conte. “Dovremo essere bravi a smaltire la sconfitta di Dortmund. Anche eliminare in fretta le scorie di una delusione fa ...

Inter - Conte aggiusta il tiro : “nessuno sfogo contro i dirigenti - è stato un discorso costruttivo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, soffermandosi anche sullo sfogo post Borussia Non poteva che partire dallo sfogo post Borussia Dortmund la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match con l’Hellas Verona, ultimo match dell’Inter prima della sosta. AFP/LaPresse L’allenatore pugliese ha corretto il tiro a precisa domanda dei giornalisti, ...

Inter - la dirigenza sarebbe pronta ad accontentare Conte nonostante lo sfogo di Dortmund : A distanza di qualche giorno continua a far discutere la sconfitta subita dall'Inter in Champions League ai danni del Borussia Dortmund. Partita dai due volti, con i nerazzurri in vantaggio 2-0 al Signal Iduna Park al termine del primo tempo e ad un passo dalla qualificazione, per poi essere rimontati nella ripresa, venendo sconfitti 3-2 e ora ad un passo dall'eliminazione. A far discutere, però, è stato soprattutto lo sfogo del tecnico ...

Inter - ci sarebbe stato un confronto tra Conte e la società dopo lo sfogo di Dortmund : Sono state parole pesanti quelle rilasciate dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che, dopo la sconfitta subita in Champions League, contro il Borussia Dortmund ha tuonato contro la società sottolineando ancora una volta come la rosa sia corta. In particolar modo l'allenatore ha evidenziato come l'estate scorsa si sia fidato di alcune situazioni di cui non avrebbe dovuto. Una situazione legata anche ai tanti infortuni che hanno colpito la rosa ...

E sul sito dell’Inter lo sfogo di Conte… non è uno sfogo : online sparisce la critica al club : Avete presente lo sfogo di Conte ieri dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund? Quello in cui invita caldamente la dirigenza a rispondere alle domande di Sky al posto suo? Quello in cui il tecnico accusa l’Inter di aver fatto degli errori di programmazione nel mercato? Beh, insomma: questo. Ecco, per l’Inter non è mai successo. Sul sito del club hanno pubblicato la versione edulcorata, nella quale “Antonio Conte, nel ...

Inter – Tutti contro Conte dopo lo sfogo di ieri - i rimproveri di Mandorlini e Mazzola : “presuntuoso!” : Mandorlini e Mazzola contro Antonio Conte dopo il duro sfogo di ieri del tecnico nerazzurro dopo il ko dell’Inter in Champions League Duro sfogo ieri sera, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Borussia Dortmund in Champions League di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro si è scagliato contro la società ma in tantissimi non hanno apprezzato le sue parole. Tra questi c’è anche Andrea Mandorlini, che ha così ...

Inter-Juventus - Conte vs Agnelli : durissimo sfogo in conferenza stampa : Inter-Juventus : Antonio Conte durissimo nel pre-partita. sfogo e grande amarezza per il tecnico dell’Inter, adirato per la richiesta dei tifosi della Juventus di rimuovere la sua stella dall’Allianz Stadium: “A me dispiace che Agnelli sia intervenuto in questa cosa, sinceramente. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare, priva di insegnamento e valori. Ha dato spazio all’ignoranza. Io questo argomento non devo ...