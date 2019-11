Fabrizio Moro salta l' ospitata a Domenica IN | Ho la febbre

Fonte : blogo

(Di domenica 10 novembre 2019) Tra gli ospiti diIN che TvBlog vi aveva anticipato in esclusiva con il nostro Hit, ci sarebbe dovuta essere l'attesa presenza diper una chiacchierata con Mara Venier (il cantante era già stato in studio con la conduttrice nella scorsa edizione), peccato che i malanni di stagione abbiano bloccato il cantante in casa come annunciato al termine dell'intervento di Giordana Angi: " Doveva arrivare, invece sta male e ha laalta"In compensoha lasciato un videomessaggio per Mara, il pubblico e chiaramente i fans che lo attendevano davanti allo schermo e in studio: Ciao Mara e ciao a tutti. Mi dispiace di non poter essere lì con voi oggi, ma purtroppo ho un po’ die stando in tour questa è una condizione che non mi posso assolutamente permettere. Anche perché domani sarò a Catania in concerto e mercoledì a Firenze e poi sabato a ...

