Vendemmia 2019 | produzione giù del 20% ma la qualità è medio alta

Vendemmia 2019 - Confagricoltura Asti : qualità eccellente ma produzione in calo rispetto al 2018 : Dopo una stagione viticola costellata da luci e ombre, Confagricoltura Asti effettua le prime valutazioni in merito all’annata con particolare riferimento alla Vendemmia ancora in corso. Una Vendemmia 2019 più “avara” rispetto a quella decisamente più abbondante del 2018, ma comunque ottima dal punto di vista qualitativo, grazie a un clima che, nell’ultima parte della stagione estiva, ha accompagnato e favorito la maturazione delle ...