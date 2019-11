Uomo beve troppa vodka si sente male e muore | poi risorge e va trovare al bar gli amici

Fonte : baritalianews

(Di sabato 9 novembre 2019) Una storia assurda ma vera avvenuta a Vladivostok un paese dell’estremo oriente in Russia. Un, in compagnia degli, si era troppo lasciato andare e aveva bevuto tantissima. All’ennesimo bicchiere dil’è caduto a terra stremato. L’, soccorso dagli, non dava più segni di vita. I soccorsi arrivati immediatamente non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso. Poi i dipendenti della camera mortuaria del paese hanno iniziato a sentire dei rumori strani provenienti da una cella frigorifera. Hanno aperto la cella e l’morto poche ore prima era in piedi, incredibilmente infreddolito, ma vivo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i medici che hanno cercato in tutti i modi di convincere l’a ricoverarsi per i dovuti e necessari accertamenti del caso. Ma l’non ne ha voluto sapere. Si è rivestito ed è andato a ...

