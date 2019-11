PS5 e Xbox Scarlett supporteranno appieno il cross platform gaming? Activision si schiera

Square Enix al lavoro su un titolo di nuova generazione per PS5 e Xbox Scarlett : Il principale studio di sviluppo interno a Square Enix sarebbe al lavoro su un nuovo titolo dedicato alla nuova generazione videoludica.Il gioco arriverà dunque su PS5 e Xbox Scarlett, ma ulteriori dettagli arriveranno solamente in futuro in quanto attualmente si sa ancora molto poco. Il team di sviluppo alle prese con questo nuovo progetto è lo stesso responsabile di giochi del calibro di Final Fantasy 7 Remake, Kongdom Hearts 3 e molti altri ...

Il CEO di Take-Two guarda a PS5 e Xbox Scarlett con l'universo PC in costante crescita : Take-Two è pronta per la prossima generazione di console e, parlando alla Goldman Sachs Communacopia Conference, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha detto agli investitori che non si aspetta che i nuovi sistemi di Sony e Microsoft aumentino i costi di produzione in modo significativo."Non ci aspettiamo davvero cambiamenti sostanziali dei costi con la prossima generazione", ha detto Zelnick. "Ogni volta che disponiamo di una nuova tecnologia ...

Dead Island 2 in uscita nel 2020 al lancio di PS5 e Xbox Scarlett? : Ammettetelo: quanti di voi si ricordavano della sola esistenza di Dead Island 2? Noi stessi per certi versi ce n'eravamo completamente dimenticati anche considerando che la voglia di zombie sembra coperta piuttosto efficacemente dall'ambizioso Dying Light 2. A quanto pare chi non si è di certo dimenticata del progetto è THQ Nordic.Un nuovo rumor alimenta le speranza per la buona riuscita del titolo e parla chiaramente dell'esistenza del progetto ...

Ubisoft : le funzionalità di PS5 e Xbox Scarlett saranno "estremamente interessanti". Il publisher ha in programma 5 giochi cross-gen : Durante la conference call finanziaria di Ubisoft con investitori e analisti, il CEO Yves Guillemot ha parlato delle console next-gen. "Riteniamo che l'arrivo delle nuove console ingrandirà molto il mercato. L'importante è che quando arrivi alla prossima generazione di console puoi vendere i tuoi giochi per molto tempo. Siamo molto felici di essere vicini al lancio di queste console perché andrà a beneficio di tutti i giochi che ...

Battlefield guarda a PS5 e Xbox Scarlett - piani già definiti per la next gen? : È giunto (metaforicamente parlando) il momento del riposo del guerriero per Battlefield. La serie targata Electronic Arts e curata dai ragazzi di DICE quest'anno non vedrà la luce degli scaffali (e nemmeno la sua controparte sci fi su licenza, Star Wars Battlefront, sempre curata da DICE, ndr). Questo ovviamente non vuol dire di certo che per il team svedese sia arrivato il momento di tirare i remi in barca e rilassarsi sorseggiando un ...

Nessun Battlefield in uscita il prossimo anno. Il nuovo capitolo confermato per PS5 e Xbox Scarlett : Un nuovo capitolo della serie Battlefield è in sviluppo. Durante il recente report finanziario, EA ha confermato che il nuovo gioco Battlefield arriverà su console next-gen e che verrà lanciato prima del mese di marzo del 2022.EA non ha condiviso alcun dettaglio concreto sul nuovo capitolo, ma ha affermato che il titolo "punterà a innovazioni che saranno possibili grazie alle piattaforme di nuova generazione". La società ha anche confermato che ...

Watch Dogs Legion - Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine arriveranno su PS5 e Xbox Scarlett : Ubisoft ha annunciato, durante il suo recente report finanziario, che Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters sono stati rimandati alla seconda metà del prossimo anno. Secondo VGC, il direttore finanziario della società, Frédérick Duguet, ha dichiarato che i tre giochi saranno titoli next-gen."Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine e Watch Dogs Legion saranno pubblicati tra il 2° e il 3° trimestre del prossimo anno ...

PS5 e XBOX Scatlett - ultime notizie : Circolano da pochi giorni sul web, alcuni rumor su appositi hardware all’interno delle due console utili a streamer e youtuber per agevolarli nel loro lavoro, senza quindi ulteriori acquisti di periferiche esterne. Molte voci riportano che la videocamera utilizzata dalla microsoft all’interno della loro console sarà leggermente superiore alla videocamera montata all’interno della console firmata Sony. Le principali differenze ...

PS5 e Xbox Scarlett : Digital Foundry ci mostra in un video le potenzialità delle console next-gen con un PC dalle prestazioni simili : PS5 e Xbox Scarlett arriveranno alla fine del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa per queste console, soprattutto dopo le numerose informazioni che hanno invaso la rete nelle ultime settimane.Le next-gen di Sony e Microsoft avranno caratteristiche simili, con CPU Zen 2 e una GPU con architettura Navi. Ora, Digital Foundry ha deciso di fornire ai giocatori in attesa un primo assaggio delle potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett, ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 ne sono sicuri : PS5 e Xbox Scarlett "saranno fantastiche" : CD Projekt RED era presente al PAX Australia con il suo Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore John Mamais ha condiviso il suo pensiero sulle imminenti PS5 e Xbox Scarlett in un'intervista con Gamespot."Saranno fantastiche È sempre bello avere nuove console in uscita e non vedo l'ora di lavorarci. Vedremo cosa riusciremo a fare con i nuovi sistemi. È divertente vedere evolversi i giochi; sembrano sempre più realistici. Più potente è la tecnologia o le ...

Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett - ma sarà difficile vedere la differenza con l'attuale generazione di console : Uno dei fondatori di Devolver Digital, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di essere entusiasta del lancio di PlayStation 5 e Xbox Project Scarlett nel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è ...

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...