Ordina un petto di pollo fritto da Kfc | dentro la scoperta è da rabbrividire

Fonte : baritalianews

(Di sabato 9 novembre 2019) Un giovane 30 anni australiano di nome Marc Nicholls, non sapeva cosa cucinare per cena e allora ha deciso dire undie lo hato dalla grossa catena di ristoranti Kfc. Il giovane prima ha aperto la confezione contenente ile non ha trovato nulla di strano ma appena ha addentato ildiha vomitato il boccone scoprendo che nelerano ancora presenti alcuni organi, un rene e forse un polmone. Il giovane ha subito denunciato il tutto fotografando quanto accaduto e postandolo sui social. Il post, in pochissimi minuti, è diventato virale con tantissimi like e condivisioni e moltissimi commenti. Il 30enne era intenzionato a denunciare la grossa compagnia per quanto accaduto chiedendo in qualche modo i danni ma la dirigenza della grossa catena di ristoranti ha subito commentato il tutto chiedendo scusa al giovane: “Si ...