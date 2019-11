Latte materno donato infetto | 3 bimbi morti | 5 ammalati

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) La preparazione diè stata collegata alla morte di tre bambini in un ospedale della Pennsylvania (USA). Al Geisinger Medical Center di Danville, in Pennsylvania, hanno scoperto l’infezione a luglio, riferisce la CNN. L’infezione è stata causata dai batteri Pseudomonas, che si sviluppano nell’acqua. Tre bambini sonoe altri cinque si sononell’arco di due mesi dopo la scoperta, secondo un portavoce dell’ospedale. Tutti i piccoli infettati erano prematuri. “Abbiamo concluso che l’esposizione è dovuta al processo che stavamo usando per preparare ilda donatrici“, ha dichiarato Edward Hartle, vice presidente esecutivo del Geisinger. In particolare, l’esposizione sarebbe collegata alle apparecchiature utilizzate per misurare il. “Dal 30 settembre abbiamo ...

polveredystelle : Come gli indiani ,che morivano per malattie che per l'uomo bianco erano banali ,da cui erano stati vaccinati bevendo il latte materno . - mirko_dragoni : @ostinatame Sti stronzi hanno il fiato che gli puzza di latte materno e vogliono riscrivere la storia. Negandola - Sodraw_soso : RT @euronewsit: Latte materno contaminato da idrocarburi: l'incubo delle mamme di Rouen -