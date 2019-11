I vini del resort di Rigopiano | venduti all’asta Sconvolte le famiglie delle vittime

Rigopiano - all’asta vini e mobili dell’hotel della sciagura. Familiari vittime : “Macabra gara per la cantina della morte” : vini, quadri, mobili e arredi della spa. Gli oggetti del Rigopiano scampati al disastro sono finiti all’asta per pagare i debiti dell’albergo. Non senza reazioni da parte dei Familiari delle vittime. Sul sito Aste Giudiziarie è stato pubblicata l’offerta per acquistare i resti dell’albergo travolto dalla valanga che tre anni fa ha ucciso 29 persone, tra clienti e dipendenti. L’asta è andata deserta tranne per il ...

I vini del resort di Rigopiano - venduti all’asta. Sconvolte le famiglie della vittime : La società proprietaria della struttura distrutta dalla valanga è fallita. Il curatore fallimentare nega legami. Bottiglie aggiudicate per 1800 euro

Salvini si fa i selfie con i cavalli mentre in Senato si parla del caso Ilva : Matteo Salvini non ha partecipato ai lavori dell'Aula mentre in Senato di discuteva del dossier dell'Ilva di Taranto. In quel caso il leader del Carroccio ha preferito presenziare alla fiera dei cavalli di Verona. Eppure arrivando alla kermesse ha dichiarato: "Daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro".Continua a leggere

Liliana Segre incontra Salvini e la figlia : il faccia a faccia a casa della senatrice a Milano : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Liliana Segre incontra Salvini e la figlia : il faccia a faccia a casa della senatrice a vita : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Liliana Segre incontra Matteo Salvini con la figlia - faccia a faccia a casa della senatrice : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

Liliana Segre incontra Matteo Salvini - faccia a faccia a casa della senatrice a vita : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Matteo Salvini - 50 M5s con la Lega per un nuovo governo? La soffiata del forzista Occhiuto : I grillini sarebbero disposti a tutto per evitare di tornare al voto, persino di passare alla Lega. Basta che la legislatura arrivi a scadenza. I Cinquestelle, confida Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ad Augusto Minzolini, "faranno di tutto per evitare le urne. Nella mia Commissione parlamentare c

Lega : Delrio - ‘Salvini non è fascista ma è ambiguo’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Salvini è bravo, sa parlare al popolo. Lui non è fascista, ma certamente è ambiguo rispetto alla presa di distanza con la destra peggiore”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, a ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove.‘Oggettivamente, rispetto a noi del Pd ha un altro stile, un altro passo. Agisce come se non fosse responsabile di nulla. Quando era ministro ...

Salvini - Gentilini : “Ha nel dna un po’ di dittatura - una infarinatura del periodo della mia gioventù fascista di cui sono fiero” : “Salvini ha nel dna un po’ di dittatura. Quando ha detto che voleva i pieni poteri e che non aveva bisogno di nessuno, ebbene questa è una infarinatura del periodo della mia gioventù“. sono le parole di Giancarlo Gentilini, ex sindaco leghista di Treviso, intervistato da Alberto Gottardo al Morning Show, su Radio Cafè. L’ex primo cittadino si definisce fiero dei suoi trascorsi fascisti: “Io non rimpiango, né butto ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019-2020 : i convocati dell’Italia per i raduni tra Austria e Cervinia - c’è Michela Moioli : Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboard e l’Italia sta affinando la preparazione. Questo weekend sarà fitto di impegni per gli azzurri. Domenica 10 novembre gli specialisti del parallelo si raduneranno a Kaunertal (Austria), Roland Fischnaller e compagni resteranno nella località fino al 13 novembre in modo da arrivare al top per le gare di Bannoye (Russia) in programma il 7-8 dicembre. Lunedì 11 novembre ...

Elsa Fornero dà del razzista a Matteo Salvini - la replica : "Se continua ad attaccarmi..." : Non passa giorno in cui Elsa Fornero non sia in televisione a pontificare. O meglio, ad attaccare Matteo Salvini, dal quale continua ad essere ossessionata. E va detto che il leader della Lega, per certo, non lesina le risposte all'ex ministro delle Lacrime. E in questo caso la risposta arriva a dis

Citigroup : “Plausibile che l’Italia vada alle urne in primavera e Salvini torni al governo in tempo per la prossima stagione del Papeete” : Lo scenario più plausibile per l’Italia è il ritorno alle urne la prossima primavera e un trionfo di Matteo Salvini, che quindi tornerà al governo “in tempo per la stagione del Papeete“. La previsione arriva dalla più grande società di servizi finanziari al mondo, Citigroup, che nel suo ultimo minireport sulla Penisola riservato agli investitori premette: “Nella terra che ha dato i natali a Niccolò Macchiavelli, il ...