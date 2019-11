Haaland tiferebbe la Juventus | immortalato allo Stadium nel 2017

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio stagione è sicuramente la punta norvegese del Salisburgo, autore di 7 gol in quattro partite con la squadra austriaca. Il giocatore, nonostante la giovane età, sta dimostrando tutte le sue qualità, dalla tecnica alla potenza fisica che gli permette di essere anche molto incisivo in velocità. Proprio questo impatto in Europa ha attirato l'attenzione delle grandi società europee, fra queste ci sarebbe anche la, che come scrive ilbianconero.com, sarebbe stata vicina all'acquisto del giocatore nel 2018 per 4 milioni di euro. La punta era di proprietà del Molde ma la prospettiva offerta dalla società bianconera al giocatore non ha allettato il suo agente ed il suo papà, che hanno preferito accettare successivamente un progetto meno ambizioso ma che comunque lo vedeva protagonista, appunto il Salisburgo. Negli ultimi giorni ...