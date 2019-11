Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 9 novembre 2019) Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multinazionale per provare a trovare una soluzione alla vicenda dello stabilimento pugliese. Ma intanto il ministro degli Esteri Di Maio torna ad attaccare i Mittal: «Si siedano al tavolo e ritirino quel ricatto»

fisco24_info : Ex Ilva: lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal: Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multin…