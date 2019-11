Fonte : quattroruote

(Di sabato 9 novembre 2019) Moratoria fino. Lo ha annunciato oggi, attraverso il proprio sito internet, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allindomani della bufera politica che da un paio di giorni si è scatenata attorno ai seggiolini. Quello che a tutti gli effetti sarà un rinvio delldi trasporto di bambini fino a quattro anni di età utilizzando un sistema di allarme che eviti di dimenticarli in auto avverrà, verosimilmente, con un emendamento a uno dei provvedimenti attualmente allesame del parlamento, probabilmente il cosiddetto decreto fiscale.

poliziadistato : #7novembre entra in vigore il decreto @mitgov sui dispositivi antiabbandono per bambini e l’immediato obbligo per i… - mariannamadia : Obbligo dispositivi #antiabbandono: presento emendamento per consentire alle famiglie un tempo ragionevole per acqu… - dinoadduci : Dispositivi antiabbandono - L'obbligo slitterà all1 marzo 2020 -