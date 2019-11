Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Repubblicaintervista l’avvocato Eduardo, uno dei massimi esperti in Campania di diritto sportivo. Il tema è l’ammutinamento dei giocatori dele le possibilità che il club li sanzioni con delle multe.ammette di non aver mai visto un fatto analogo prima d’ora. “In passato ho affrontato problematiche nelle serie minori e non certo in serie A, ma erano diverse rispetto al caso specifico. Un singolo calciatore magari disertava gli allenamenti e ritiri per protestare contro unainadempiente che non pagava gli stipendi. Non è certo il caso delche è perfetto sotto questo punto di vista”. Ora il club avvierà delle azioni legali. “Ritengo che si procederà alla riduzione dei compensi davanti al collegio arbitrale con la procedura prevista dall’accordo collettivo”. Il collegio arbitrale Il collegio arbitrale, spiega, si attiva entro 20 ...

napolista : Chiacchio: le decisioni della società vanno rispettate. Il Napoli si rivolgerà al collegio arbitrale Repubblica… -