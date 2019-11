Toscana | Salvini | “10 parlamentari M5s con Lega? Non cerchiamo nessuno | ma pronti ad

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Noi non siamo alla ricerca dima è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto dellaper elezioni regionali della prossima primavera in, a proposito delle indiscrezioni di stampa che parlano di dieci possibiliM5sa passare con la. L'articolo: “10M5s con? Non, maad accogliere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

