TIM annuncia novità per il credito a consumo

Razer annuncia i mouse wireless Razer Basilisk UlTIMate e Razer Basilisk X HyperSpeed : Razer annuncia i mouse Razer Basilisk Ultimate e Razer Basilisk X HyperSpeed. Entrambi entrano a far parte della famiglia di mouse da gioco wireless dell'azienda, integrando inoltre la tecnologia best-in-class Razer HyperSpeed. Entrambi i dispositivi sono supportati da Razer HyperSpeed, una tecnologia wireless che assicura una rapidità del 25% maggiore rispetto a ogni altra tecnologia similare pensata per il gaming . È stata inoltre testata e ...

Huawei è entusiasta dei dati di vendita della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano di 100 milioni di euro per favorire l'innovazione dell'IA in Europa

BMW i Ventures - Annunciato l'invesTIMento nella CelLink : BMW i Ventures ha Annunciato l'investimento in CelLink, azienda produttrice di circuiti flessibili ad alta conduttività con sede a San Carlos, in California. Il finanziamento avrebbe lo scopo di incentivare la produzione di questo tipo di tecnologie su vasta scala.Di che cosa si tratta. I circuiti su cui ha investito la BMW, economici e leggeri, possono costituire un vadlido supporto per le reti di cablaggio, migliorandone l'integrazione e la ...

Nadia Toffa, la madre Margherita annuncia l'uscita del secondo libro scritto dalla figlia prima di morire: la data della pubblicazione e le ultime memorie e volontà della Iena Margherita, la madre di Nadia Toffa, attraverso i canali social ufficiali della figlia prematuramente scomparsa ha annunciato che il prossimo 7 novembre uscirà il libro 'Non fate […]

Anche in Fifa 20 è arrivato il momento di celebrare Halloween! Ecco tutto quello che devi sapere su Ultimate Scream! Tre anni fa, in Fifa 17, per celebrare Halloween EA Sports introdusse per la prima volta delle speciali card, e ciò accadrà ancora una volta questa stagione su Fifa 20 Abbiamo deciso di quindi di […]

Prime vitTIMe in Supernatural 15 mentre la Rai annuncia la vergognosa programmazione della stagione 13 : Supernatural 15 conta la sua prima vittima e questa volta non si è trattato di omicidi di massa, zombie e apocalissi, o almeno non in totale. Il terzo episodio dell'ultima stagione della serie è andato in onda negli Usa proprio qualche ora fa con Rowena protagonista insieme ai due amati fratelli Winchester ma solo per finire nei guai quando il suo incantesimo sembra impossibile da mettere in pratica. Alla fine della fiera sembra che le lacrime ...

ColorOS Beta annunciata per Realme XT, mentre i sorgenti kernel sono disponibili anche per Realme 5 e 5 Pro per la felicità dei modder.

Arrestata di nuovo Jane Fonda per le proteste sul clima : ha annunciato che si farà arrestare ogni venerdì per le prossime 14 setTIMane : Jane Fonda è stata nuovamente Arrestata per il suo secondo venerdì di protesta per il clima davanti a Capitol Hill. Insieme all’attrice 81enne, è stato arrestato anche Sam Waterson che è insieme a Fonda tra i protagonisti della popolare serie televisiva “Gracie and Frankie”. L’attrice appare, con un cappotto rosso, basco nero e grandi occhiali da sole, sorridente nelle foto mentre mostra le mani ammanettate con le ...

Warriors Orochi 4 UlTIMate : Annunciato l’arrivo di Yang Jian : Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato nuovi drammatici punti della trama e un nuovo personaggio giocabile per il gioco di prossima uscita, Warriors Orochi 4 Ultimate. L’ultimo capitolo della popolare serie hack-and-slash 1 vs. 1,000 sarà disponibile il 14 febbraio 2020 su PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One (inclusa Xbox One X) e, in versione digitale, su Windows PC tramite ...

ULTIME NOTIZIE/ UlTIM'ora oggi - Brexit : annunciato accordo Gb-Ue - 17 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. annunciato l'accordo sulla Brexit, Londra e Bruxelles hanno finalmente trovato l'intesa, 17 ottobre 2019,

Siria - Boldrini : “Blocco esportazioni armi annunciato da Di Maio? Se riuscirà a farlo e a non rimandare - sarà un otTIMo risultato” : “Lo strumento indicato da Di Maio per bloccare le esportazioni degli armamenti verso la Turchia è il decreto interministeriale. La cosa positiva è che Di Maio ha aperto su questo punto, il che non era scontato, perché non credo che molti altri partner europei abbiano affermato di bloccare anche i contratti in essere in questo momento. Se si riuscirà a fare questo, sarà un ottimo risultato“. Sono le parole della deputata Pd, Laura ...

Rosy Abate 2 - Valsecchi annuncia di aver modificato il finale dell'ulTIMa puntata : Questa sera, venerdì 11 ottobre, verrà trasmessa la quinta ed ultima puntata della seconda serie di Rosy Abate, la nota fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 18 settembre. Quest'appuntamento è particolarmente atteso dai telespettatori, poiché in tanti temono che la protagonista - egregiamente interpretata dall'attrice romana Giulia Michelini - possa andare incontro alla morte. Infatti, il promo trasmesso in questi giorni da Mediaset dopo la ...

Instagram annuncia Threads - la nuova app riservata agli amici più inTIMi : I numerosi utenti di Instagram da oggi hanno a disposizione anche Threads, una nuova app di messaggistica con accesso diretto alla fotocamera, con accesso esclusivo agli amici più stretti. Oltre alle Storie ai messaggi visuali di Direct, Threads costituisce un modo nuovo per scambiarsi messaggi con gli amici più stretti in uno spazio privato dedicato. Chi usa il nuovo strumento può rivolgersi a una ristretta cerchia di contatti che vogliono ...