Simona Izzo si sfoga | con la pensione di 1 000 euro non arriva a fine mese | la risposta

Maurizio Costanzo critica Simona Izzo per la sua pensione di mille euro al mese : Sulla sua rubrica gestita tra le pagine del settimanale “Nuovo”, Maurizio Costanzo ha commentato le dichiarazioni che ha rilasciate Simona Izzo. L’attrice si era lamentata di percepire solo mille euro di pensione al mese e aveva anche sottolineato di aver preso parte al “Grande Fratello Vip” per poter pagare gli studi ai suoi nipoti. Ecco le parole di Maurizio Costanzo:“A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi ...

Simona Izzo e la pensione da 1000 euro - arriva la dura replica di Maurizio Costanzo : Di recente a Vieni da me di Caterina Balivo, Simona Izzo ha confessato di percepire una pensione di 1000 euro e di avere difficoltà nel pagare gli studi ai nipoti, motivo per il quale ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. Caterina Balivo l’aveva messa in guardia: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip, perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi, ti attirerai molte critiche”, ma la moglie di Ricky Tognazzi ha ...

Simona Izzo si lamenta per la pensione - Costanzo la gela : Simona Izzo si lamenta dalla Balivo per la pensione troppo bassa e Maurizio Costanzo replica. La regista e il giornalista hanno vissuto una storia d’amore prima che lui incontrasse Maria De Filippi, durata dal 1983 al 1986. Il conduttore ha commentato le dichiarazioni dell’ex compagna sulle pagine del settimanale Nuovo dove ha una rubrica. Tutto era iniziato qualche giorno fa quando la Izzo era stata ospite di Vieni da Me, il ...

Maurizio Costanzo : Simona Izzo e la pensione da mille euro? Polemiche inutili : Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip, l'attrice, scrittrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista italiana, Simona Izzo, è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver rivelato a Vieni da me di percepire una pensione pari a soli mille euro al mese e di non essersi sentita in condizione di pagare gli studi ai nipoti. Nell'intervista concessa al talk-show di Rai 1 e condotto da Caterina Balivo, la Izzo si era raccontata a ...

Maurizio Costanzo contro Simona Izzo sulla pensione : Maurizio Costanzo non deve aver gradito molto le affermazioni di una sua ex fidanzata in televisione. Ci riferiamo a Simona Izzo, che la scorsa settimana a Vieni da me aveva dichiarato di percepire mille euro di pensione e che aveva usato i soldi del Grande Fratello Vip per pagare la scuola ai nipotini.Sulle colonne della sua rubrica del settimanale Nuovo, il conduttore ha scritto: "A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è ...

“Solo 1.000 euro di pensione - come faccio”. Simona Izzo - Maurizio Costanzo : “Fossi in lei…” : Continuano a far scalpore le dichiarazioni dell’attrice Simona Izzo, che durante una puntata del programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo si era lamentata parecchio della pensione mensile che percepisce oggi. La donna aveva affermato di ricevere soltanto mille euro e che la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ era stata praticamente necessaria per permettere il pagamento della scuola ai suoi nipotini. Il pubblico ha accolto con molto ...

Simona Izzo si lamenta della pensione : l’ex Maurizio Costanzo non approva : La pensione di Simona Izzo fa discutere: Maurizio Costanzo non approva Le ultime dichiarazioni di Simona Izzo a Vieni da me continuano a far discutere. L’attrice, doppiatrice e regista si è lamentata della pensione che percepisce ogni mese: a malapena mille euro. La 66enne ha inoltre ribadito che è stata costretta a prendere parte alla […] L'articolo Simona Izzo si lamenta della pensione: l’ex Maurizio Costanzo non approva ...

Live - Simona Izzo dura contro Loredana Lecciso : 'Ti sei infilata in una storia difficile' : Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è tornata a parlare durante il talk condotto da Barbara d'Urso, per sottoporsi al giudizio di cinque vip. durante il confronto Simona Izzo ha espresso un giudizio piuttosto duro contro l'ex compagna di Al Bano Carrisi che ha spaccato l'opinione pubblica. Il blocco dedicato alle cinque sfere è stato introdotto da alcuni filmati sulla ritrovata sintonia tra Al Bano Carrisi e Romina Power. In alcuni degli ultimi ...

Simona Izzo ho fatto il Gf per pagare la scuola ai miei nipoti : Simona Izzo a Vieni da me: «Ho mille euro di pensione. Ho fatto Il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti». Ieri, la regista è stata ospite di Caterina Balivo. Simona Izzo si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche della sua pensione. Ecco la sua testimonianza: «Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai ...

Simona Izzo ho fatto il Gf per pagare la scuola ai miei nipoti : Simona Izzo a Vieni da me: «Ho mille euro di pensione. Ho fatto Il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti». Ieri, la regista è stata ospite di Caterina Balivo. Simona Izzo si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche della sua pensione. Ecco la sua testimonianza: «Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai ...

Simona Izzo a Vieni da me : «Ho mille euro di pensione. Ho fatto Il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti» : Simona Izzo a Vieni da me: «Ho mille euro di pensione. Ho fatto Il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti». Ieri, la regista è stata ospite di Caterina Balivo. Simona Izzo si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche della sua pensione. Ecco la sua testimonianza: «Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai ...

Simona Izzo : "Prendo mille euro di pensione. Ho fatto il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti" : “Prendo mille euro di pensione. Ho partecipato al Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti”, confessa Simona Izzo ospite della trasmissione “Vieni da me”. Alla conduttrice Caterina Balivo, la regista e attrice si è racontata senza filtri.“Io prendo mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Col Grande Fratello Vip ho pagato la scuola dei miei ...

Simona Izzo a Vieni da me : "Un film con Belen? Lei non è un'attrice" : Ospite di Vieni da me, il talk show del pomeriggio di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì con la conduzione di Caterina Balivo, la regista Simona Izzo ha risposto alla domanda se farebbe mai un film con Belen Rodriguez: "Lei non è un’attrice, non la prendo in considerazione. Fa altre cose. Cosa ha fatto?" Sulla sua partecipazione al Gf Vip invece ha dichiarato: "Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a ...

“Ecco perché ho fatto il Grande Fratello Vip”. La confessione tristissima di Simona Izzo : No, non è un bel racconto quello di Simona Izzo da Caterina Balivo, in onda subito dopo pranzo con Vieni da me. La regista e moglie di Enrico Tognazzi ha affrontato molti aspetti della sua vita privata, dalle grandi storia del suo passato, con Maurizio Costanzo e Antonello Venditti, a quella presente, il matrimonio con Ricky Tognazzi, vicino a festeggiare i 25 anni. Ed è proprio con un gioco simpatico sulla sua storia che Caterina Balivo prova a ...