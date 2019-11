Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2019-2020 | tre azzurre in raduno tra Kranj e Tarvisio

Fonte : oasport

Nuovo raduno per la Nazionale Italiana femminile di salto con gli sci che si sta preparando per la prima tappa della Coppa del Mondo in programma sabato 7 dicembre a Lillehammer (Norvegia). Le azzurre si ritroveranno domenica 10 novembre a Kranj (Slovenia) per quattro giorni di allenamenti, agli ordini del DT Federico Rigoni ci saranno Manuela Malsiner, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier che dopo gli allenamenti in terra balcanica si trasferiranno a Tarvisio (in provincia di Udine).

