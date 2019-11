Roma è una città allo sbando ma la sinistra vede solo i fascisti

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma - Europa League in DIRETTA : ai giallorossi serve una prestazione perfetta per espugnare la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.30 Al posto dell’infortunato Spinazzola, Fonseca sceglie quindi Santon per il ruolo di terzino destro titolare. Nuova panchina per Alessandro Florenzi. h 20.25 Le squadre iniziano le operazioni di riscaldamento. h 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali del match Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-31-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Bènes, Thuram; Stindl. All. ...

Roma : Veltroni - ‘se non le diamo un’anima - non va da nessuna parte’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “C’è stata una reazione molto bella del quartiere, è la testimonianza che esiste una coscienza civile diffusa in questo paese che avrebbe solo bisogno di essere sollecitata”. Lo dice Walter Veltroni a Radio Capital sul caso dell’incendio della ‘Pecora elettrica’.“Quella libreria secondo me dà fastidio non solo dal punto di vista politico ma anche perché contrasta un ...

“Indelebile come un tatuaggio” - il nuovo Romanzo di Francesco Testa - una storia drammatica e densa di umanità : E’ uscito in primavera il nuovo romanzo di Francesco Testa “Indelebile come un tatuaggio” (Graus Edizioni, Napoli, 2019), ma già

Domani agricoltori in piazza a Roma contro i cinghiali : dalla Calabria 29 amministrazioni comunali - il presidente del Parco dell’Aspromonte e agricoltori : L’invasione e la presenza dei cinghiali è sempre invasiva e ha determinato lo sconvolgimento e vita difficile nelle campagne e nelle aziende agricole. Domani giovedì 7 novembre dalle ore 9.00 a Roma blitz SOS cinghiali in piazza Montecitorio al quale parteciperanno significativamente dalla Calabria 29 amministrazioni comunali con il gonfalone, il presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e una nutrita delegazione di agricoltori che ...

Nasce la ‘birra di Roma’ : acqua della fonte Egeria trasformata in una Keller : Roma – Arriva la “birra di Roma”: i mastri birrai del birrificio romano Oxiana hanno trasformato l’acqua della storica sorgente capitolina in una Keller in edizione limitata che sarà presentata il 16 novembre Se c’è un legame profondo, che dall’antichità ai giorni nostri si è rivelato indissolubile, è quello tra Roma e l’acqua. Si parte dalla leggenda di Romolo e Remo salvati dalle acque del Tevere per arrivare ai tipici “nasoni” che ogni ...

L’Ospedale Fatebenefratelli di Roma ha promosso una campagna di prevenzione della fibrillazione atriale grazie all’Apple Watch : Più di quattromila cittadini hanno accettato di partecipare alla campagna di prevenzione dei rischi della fibrillazione atriale promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma e da Magnetic Media Network. I volontari hanno usato gli Apple Watch delle ultime generazioni, grazie ai quali è possibile tracciare un elettrocardiogramma (ECG). I cittadini che hanno aderito all’iniziativa hanno prenotato il proprio ...

Rapina a Roma - ecco chi è il bandito ucciso : Ennio Proietti - dall'omicidio del re del caffè Palombini al sequestro dell'Axa. Una vita pistola in pugno : Freddato con un Proiettile partito nel corso di una violenta quanto concitata e drammatica colluttazione ingaggiata con l'ennesima vittima dei suoi colpi criminali. È finita così,...

