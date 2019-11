Qualcuno faccia leggere a Travaglio il saggio di Marco Bentivogli sull' Ilva

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 8 novembre 2019) Raccomando la lettura, o la rilettura, del lungodia vicenda dell’pubblicato sul Foglio il 4 settembre 2018 col titolo “L’è lo specchio di un paese in guerra con se stesso”. Per il po’ che mi sforzai di imparare in qualche anno di applicazione, discuterei alcun

berlusconi : Non si può far finta di dimenticare la nostra radicale opposizione ad ogni forma di antisemitismo. Mi addolora che… - carmentpf : @aguenrico883 al primo cazzotto in faccia che prende senza motivo da una risorsa cammonando per strada, lui o qualc… - Tibiol : RT @marioerdrago: Quindi la lega ha ricevuto finanziamenti dai Benetton( -