Pos obbligatorio 2020 | come funziona | bonus sulle commissioni | sanzioni

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 8 novembre 2019) Posdalper tutti i commercianti italiani: tutte le novità nel Decreto fiscale sui pagamenti con Bancomat eper chi non si adegua all’obbligo di dotarsi degli strumenti per il pagamento elettronico. Dalnessuno potrà più esimersi: ogni commerciante dovrà dotarsi del Pos, per permettere ai clienti desiderosi di pagare con Bancomat o carta di credito di poterlo fare in tutta tranquillità. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”. Favorire i pagamenti elettronici e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto in tal senso: questo è l’obiettivo del Governo, che ha già provveduto ad inserire un’apposita normativa nel Decreto ...

