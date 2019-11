Perugia | ragazzo pugliese di 19 anni investito per strada | è in gravi condizioni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera a, dove undi 19è stato travolto da un'auto mentre camminava per. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima è originaria di San Severo, un paese che si trova nell'hinterland della provincia di Foggia. A darne notizia è il gruppo "Madonna della Divina Provvidenza" sito nella stessa cittadina dauna. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. Tutto è successo nel tardo pomeriggio: ilstava tranquillamente camminando per le strade perugine quando ad un tratto il veicolo lo ha colpito in pieno. Il giovane, al momento del dramma, si trovava in via Fasani, che è una traversa di via Ruggero d'Andreotto. Il paese d'origine è in apprensione A San Severo in queste ore tutti pregano che alnon accada nulla di male. La notizia si è immediatamente diffusa anche in Puglia, dove è arrivata ...

deltanico : Terribile incidente stradale, auto a forte velocità investe ragazzo: 'È molto grave, preghiamo per lui'