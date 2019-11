Per OnePlus i pannelli a 90 Hz sono preistoria e il nuovo 8 Pro lo dimostrerà

Piovono aggiornamenti software Per Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro - OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android : Oggi è l'ennesima giornata ricca di aggiornamenti software per numerosi smartphone e altri dispositivi Android a marchio Huawei, OnePlus, ASUS e non solo. L'articolo Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano Per sistemare un po’ di problemi : OxygenOS si aggiorna alla Open Beta 5 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: ecco tutte le novità contenute in questo ultimo aggiornamento. L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano per sistemare un po’ di problemi proviene da TuttoAndroid.

Due punti deboli Per OnePlus 6 sulla batteria post aggiornamento OxygenOS 9.0.9 : Bisogna analizzare più da vicino, ad aprile, la situazione che si è venuta a configurare per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 6 qui in Italia. A distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato, per scheda tecnica lo smartphone Android è ancora uno dei migliori in circolazione, e questo la dice lunga sull'ottimo lavoro che è stato portato avanti dal team. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da evidenziare allo stato attuale, non ...

Ci vuole un vero campione dello scatto Per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition : OnePlus ha finalmente svelato la data ed il prezzo di uscita del nuovo 7T Pro McLaren Edition L'articolo Ci vuole un vero campione dello scatto per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition proviene da TuttoAndroid.

Pete Lau ci spiega Perché OnePlus continuerà con la strategia del doppio smartphone : Nel corso di una intervista rilasciata a India Times qualche giorno fa, il CEO di OnePlus Pete Lau ha spiegato i motivi che hanno potato la compagnia a presentare due smartphone contemporaneamente. L'articolo Pete Lau ci spiega perché OnePlus continuerà con la strategia del doppio smartphone proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 8 e 8 Pro previsti Per il Q2 2020 con specifiche al top : A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G. L'articolo OnePlus 8 e 8 Pro previsti per il Q2 2020 con specifiche al top proviene da TuttoAndroid.

Non vi piacerà saPere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G : OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020 L'articolo Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G proviene da TuttoAndroid.

Debutto vicino Per il Cushion BumPer Case - nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T : Se si vuole proteggere OnePlus 7T con un accessorio originale, ad oggi le possibilità sono limitate alle classiche cover che OnePlus ha sempre offerto L'articolo Debutto vicino per il Cushion Bumper Case, nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus festeggia il festival delle luci : nuove icone Per tutti e un WallpaPer : Tra non molto in India inizierà il festival delle luci. Noto anche come Diwaii, questa festività è una delle più sentite nel paese e spesso le case produttrici di smartphone propongono grandi sconti proprio per tale occasione. Anche OnePlus ha deciso di unirsi, ma non si è limitata ad un abbassamento di prezzo. La società […] L'articolo OnePlus festeggia il festival delle luci: nuove icone per tutti e un Wallpaper proviene da TuttoAndroid.

Scaldate i motori - c’è Android 10 Per OnePlus 6 e 6T : ecco la prima Open Beta : OnePlus dà oggi la notizia che tutti i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T aspettavano da lungo tempo: è disponibile la prima Beta, Open Beta 1, del firmware basato su Android 10, pronta da installare. L'articolo Scaldate i motori, c’è Android 10 per OnePlus 6 e 6T: ecco la prima Open Beta proviene da TuttoAndroid.

OnePlus Gallery si aggiorna Per Permettervi di visualizzare le immagini HEIC : OnePlus Gallery supporta ora il formato HEIC: servirà a rendere più fluida la migrazione da iPhone oppure è solamente un'aggiornamento preparatorio ad un eventuale passaggio dal formato JPEG per l'app fotocamera dell'azienda cinese? L'articolo OnePlus Gallery si aggiorna per permettervi di visualizzare le immagini HEIC proviene da TuttoAndroid.

Robert Downey Jr - Per gli amici Tony Stark - ci mostra il suo nuovo OnePlus 7T : Robert Downey Jr pubblica un simpatico video promozionale per il OnePlus 7T in cui indossa le cuffiette OnePlus Bullets Wireless L'articolo Robert Downey Jr, per gli amici Tony Stark, ci mostra il suo nuovo OnePlus 7T proviene da TuttoAndroid.

OnePlus ha una risposta Per tutti : ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T : OnePlus sul proprio forum ha lanciato il classico AMA tramite cui gli utenti hanno lasciato alcune domande sul OnePlus 7 e il OnePlus 7T Pro L'articolo OnePlus ha una risposta per tutti: ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T proviene da TuttoAndroid.

Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau : Perché OnePlus ha preferito lasciare un solo smartphone 5G sul mercato, evitando di lanciare una variante 5G di OnePlus 7T Pro? Ce lo spiega direttamente Pete Lau, CEO e co-fondatore della casa cinese. L'articolo Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau proviene da TuttoAndroid.