Morto Fred Bongusto | la voce degli anni ' 60

Fonte : blogo

(Di venerdì 8 novembre 2019) Èla scorsa notte nella sua abitazione romana: aveva 84ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa con un comunicato stampa nel quale si legge che "la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di". Una nota asciutta per annunciare la scomparsa di una delle voci che ha accompagnato gli'60 in Italia, con i suoi successi da night, con la suada crooner, ma modulata in perfetto stile 'confidenziale', che ha segnato molte delle storie d'amore del tempo. Nato a Campobasso nel 1935, lo scorso 6 aprile aveva compiuto 84: registrato all'anagrafe come Alo Antonio Carlo Buongusto, il cantante si è fatto amare con un nome d'arte che ha scalato le classifiche di vendite e di gradimento per decenni. Già annunciata la data e il luogo dei funerali: saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre, alle 15, nella ...

Corriere : È morto Fred Bongusto, cantò l’Italia del boom - Agenzia_Ansa : E' morto il cantante Fred Bongusto #FredBongusto #ANSA - RaiNews : Popolarissimo negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni.… -