I convocati di Mancini | confermati Meret | Di Lorenzo e Insigne

I calciatori convocati da Roberto Mancini per le prossime due partite della Nazionale : Sono stati comunicati i nomi dei 29 calciatori convocati dall’allenatore Roberto Mancini per le partite che la Nazionale italiana maschile di calcio giocherà contro la Bosnia Erzegovina e l’Armenia il 15 e il 18 novembre. Le partite fanno parte del

Qualificazioni Euro 2020 – L’Italia affronta Grecia e Liechtenstein - la lista dei convocati del ct Mancini : Il commissario tecnico azzurro ha diramato nella serata di oggi la lista dei convocati per le gare contro Grecia e Liechtenstein E’ di nuovo tempo di convocazioni per Roberto Mancini, che ha diramato oggi la lista dei 27 azzurri per le gare contro Grecia e Liechtenstein, valide per le Qualificazioni ad Euro 2020. Il nome nuovo è quello di Giovanni Di Lorenzo, chiamato dal commissario tecnico dopo lo stage svolto a Coverciano ad ...

convocati Italia - i 27 scelti da Mancini : prima chiamata per Di Lorenzo - torna Zaniolo : E’ stata stilata da Roberto Mancini la lista dei Convocati per per le gare con Grecia e Liechtenstein, sono 27 i calciatori scelti dal Ct, torna a Coverciano il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, presente anche il romanista Nicolò Zaniolo. Gli Azzurri si raduneranno lunedì presso il Centro Tecnico Federale, la prima seduta di allenamento è poi prevista nel pomeriggio. L’Italia può staccare il pass battendo la Grecia nella ...

Calcio - i convocati dell’Italia per Grecia e Liechtenstein. Mancini chiama Di Lorenzo - Grifo ed El Shaarawy! Assente De Rossi : Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei 27 convocati della Nazionale italiana per la doppia gara di qualificazione agli Europei del 2020 di Calcio: il nome nuovo, per quanto concerne la lista del CT azzurro, riguarda Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, che torna a Coverciano dopo aver preso parte ad uno stage lo scorso aprile. Tra gli azzurri, che sfideranno Grecia e Liechtenstein, Vincenzo Grifo e Stephan El Shaarawy, mentre manca ...

De Rossi tra i preconvocati di Mancini per la Nazionale : Daniele De Rossi ritrova la Nazionale. L’ex Roma, ora al Boca Juniors, figura tra i preconvocati di Mancini per le pRossime partite dell’Italia contro Grecia e Liechtenstein, in ottobre. La partita contro i greci, il 12 ottobre, sarà proprio all’Olimpico di Roma dove lo scorso 26 maggio Daniele ha detto addio al club giallorosso dopo quasi vent’anni. Una bella gratificazione ideata da Mancini per il buon De Rossi. Preconvocazione non ...

Qualificazioni Euro 2020 - Mancini spiazza tutti in vista di Italia-Grecia : De Rossi inserito tra i pre-convocati : Il ct azzurro ha inserito il centrocampista del Boca nella lista dei pre-convocati per il match del 12 ottobre in programma all’Olimpico, che potrebbe dare agli azzurri l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020 L’ultima volta fu Svezia-Italia a Solna, quando gli azzurri vennero sconfitti 1-0 nell’andata dello spareggio mondiale, prologo dell’eliminazione arrivata al ritorno dopo lo 0-0 di San Siro. Massimo ...